El recado de Bellerín a Luis de la Fuente por no llevar a Valles con España: «Parece que nos ven pocos partidos»

Héctor Bellerín se mostró crítico con Luis de la Fuente por la no convocatoria de Álvaro Valles con la selección española tras la baja de Joan García. El meta del Barcelona se lesionó justo antes del parón y el seleccionador apostó por llevar a Josep Martínez en su lugar, algo que no ha sentado bien en el Betis. El lateral aprovechó para dejarle un recado al seleccionador español.

«Parece que aquí en el Betis suelen ver pocos nuestros partidos», comenzó diciendo Bellerín, para luego resaltar que en el club verdiblanco «hay jugadores a un altísimo nivel, imposible hablar de Valles sin pensar en una muy merecida convocatoria con la Selección. Es ahora mismo el mejor portero de la liga con diferencia».

Valles está siendo clave para el Betis en este inicio de temporada. A excepción del partido ante el Levante, donde estuvieron mal todos y perdieron 5-2, en los otros seis partidos ha encajado solamente dos goles (uno ante el Villarreal y otro contra el Deportivo de la Coruña). Bellerín dijo que seguramente «se perderá la conexión o algo» y eso hace que no puedan ver bien al Betis.

No obstante, el lateral dejó claro en su entrevista en la SER que «es imposible criticar a Luis de la Fuente», aunque le gustaría que se «premie» el buen rendimiento de un Betis que es tercero, empatado a puntos con el Atlético y por delante del Real Madrid tras siete partidos.

«Entiendo que el trabajo del seleccionador es complicado y tenemos la mejor selección del mundo, pero es históricamente, y eso no lo digo yo, lo dicen los hechos», agregó el futbolista verdiblanco, que considera que «hay merecimiento de muchos jugadores de estar ahí como el de Fornals en el Mundial. Con los jugadores que fueron se ganó y es imposible de criticar, pero en el Betis tenemos una plantilla con jugadores locales con un talento increíble y deseo que en algún momento se premie eso».

«El año que ganamos la Copa del Rey tuvimos al máximo goleador en nuestras filas, como Juanmi, y terminó yendo ya Borja al final; también el caso de Canales…»., agregó el lateral derecho recordando jugadores que, en su opinión, merecían ir con España y no fueron. Lo cierto es que De la Fuente tiene a esta España enchufada y se ha convertido en uno de los mejores, si no el mejor, entrenador de la historia del fútbol español.