LeBron James cogerá todos los días un helicóptero para jugar en Philadelphia y vivir en Nueva York

El fichaje de LeBron James por los Philadelphia Sixers sacudió los cimientos de la NBA. El alero de 41 años decidió en verano abandonar los Lakers para ser agente libre y busca un nuevo proyecto para ganar su quinto anillo. Firmó por una nueva franquicia que, entre sus condiciones, dispone de un helicóptero privado para viajar todos los días de Philadelphia a Nueva York.

Esta semana realizó su primer entrenamiento de pretemporada y LeBron James regresó a su casa por el aire mientras aún se realizaban las comparecencias ante los medios de los jugadores de su equipo. Se trataba, de hecho, de unas de las condiciones del jugador para firmar por el club: disponer de su propio helicóptero y realizar un viaje de aproximadamente 152 kilómetros que duraría entre una hora y dos horas en coche. De esta forma, el viaje sería de 45 minutos aproximadamente. Hqye que recordar que no siempre lo usará, ya que adelantó en el Media Day que pretende vivir en ambas ciudades durante toda la temporada.

LeBron James debutará con los Sixers el próximo 5 de octubre en casa contra los New York Knicks, vigentes campeones de la NBA, en el que será el primer partido de pretemporada. El primero de la temporada no llegará hasta el 20 de octubre en el Madison Square Garden contra los Knicks. Con la medida, el alero quiere ahorrarse todo el desgaste de los desplazamientos para priorizar su recuperación y centrarse en liderar uno de los equipos más potentes de la NBA en los que compartirá vestuario con Embiid, Jaylen Brown y Tyrese Maxey.

La aprobación de los Sixers demuestra el estatus que tiene LeBron en la NBA y las esperanzas que tiene puestas en él para volver a ganar el campeonato después de hacerlo por última vez en 1983. Una imagen que se repetirá todas las semanas y que será sin duda una de las imágenes más llamativas de la temporada.