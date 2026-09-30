Raphinha regresa a Barcelona con una lesión en el muslo derecho

Raphinha deja la concentración de Brasil y vuelve a Barcelona con una lesión muscular. El capitán del conjunto culé tomará en las próximas horas un avión rumbo a la Ciudad Condal después de confirmarse que sufre un edema en el muslo de su pierna derecha que se produjo en el partido amistoso que disputó Brasil el martes ante Australia. Conforme llegue a España, el futbolista será sometido a pruebas médicas para conocer el alcance de su lesión.

Raphinha no estará en el próximo amistoso que disputará Brasil contra la India el sábado 3 de octubre después de sufrir una pequeña lesión muscular en el último partido que enfrentó a la selección brasileña contra Australia. A la conclusión del choque, la Confederación Brasileña de Fútbol emitió un comunicado en el que informó que el delantero dejará la concentración tras sufrir una lesión muscular en el partido que se saldó con victoria de la pentacampeona por 4-2.

En la última madrugada, la CBF publicó un comunicado en el que informó que Raphinha «se sometió a una prueba que reveló un pequeño edema muscular en la parte posterior de su muslo derecho». «Como medida de precaución y para favorecer su pronta recuperación, el jugador será excluido de la selección brasileña», informaron desde Brasil sobre el estado de salud del jugador, con el que no se correrán riesgos y por ello no estará en el próximo amistoso contra la India.

La lesión muscular de Raphinha

Así que Raphinha pondrá rumbo a Barcelona en las próximas horas, donde será sometido a pruebas médicas para conocer el alcance de la lesión. De momento, este edema muscular en el muslo de la pierna derecha le hace ser duda para el partido que el Barcelona disputa contra el Getafe el próximo sábado 10 de octubre a partir de las 18:30 horas.

A la espera de las pruebas médicas pendientes, el objetivo del Barcelona es que su capitán esté disponible para Hansi Flick para los importantes partidos que disputarán este mes de octubre, en el que tendrán tres salidas difíciles ante Galatasaray, Real Betis y PSG antes de recibir al Real Madrid en el Clásico de la Liga EA Sports, que se disputará en el Camp Nou el próximo 25 de octubre a partir de las 21:00 horas.