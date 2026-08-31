Raphinha y Lamine los marcan a pares

El Barcelona vuelve a ser el líder de la Liga y lo es porque tiene dos estrellas que los marcan a pares, Raphinha y Lamine Yamal, quienes este lunes llevaron el peso del equipo azulgrana con dos dobletes decisivos para que los culés certificasen su tercera victoria en el campeonato contra el Rayo Vallecano (5-2).

El brasileño hizo el gol del empate después de que Sergio Camello adelantase a los madrileños y el cuarto y definitivo en la segunda parte cuando el delantero rayista había recortado distancias. Lamine Yamal selló la remontada y completó la manita y Florian Lejeune se anotó el 3-1 en propia puerta.

Hansi Flick introdujo tres cambios respecto al once que ganó al Athletic Club cuatro días antes. El alemán daba descanso a Eric García, Gerard Martín y Fermín López, que llevaba tres goles en Liga, para que entrasen Jules Koundé, Andreas Christensen y Dani Olmo. Joan García, Pau Cubarsí, Xavi Espart, Marc Bernal, Pedri, Lamine, Anthony Gordon y Raphinha se mantenían.

Con Gabriel Jesus en la grada antes de que se oficialice su fichaje por el Barcelona, Raphinha siguió ejerciendo como lo que es ahora mismo: el mejor ‘9’ de la Liga. La referencia del líder del campeonato. El brasileño los mete a pares y este lunes, por segunda vez, hizo otro doblete decisivo para los culés: Elche y ahora Rayo.

Raphinha empata

Antes de su primer gol, Camello adelantó al Rayo tras un fallo en defensa de Koundé que aprovechó Álvaro García para irse en velocidad, pisar área y asistir al delantero madrileño. Este remató de zurda y dio el sorpresón en el Camp Nou, pero la alegría rayista apenas duró ocho minutos. Hasta que quiso Raphinha, que recibió un pase de Xavi Espart y burló a Pathé Ciss para definir a la perfección por la derecha de Dani Cárdenas.

Su gol espabiló al Barça. Y a Lamine, que honró al ’10’ en el día de la despedida de Leo Messi de la selección argentina, con un auténtico golazo por la escuadra que confirmaba la remontada del equipo azulgrana en cuestión de dos minutos. El tanto vino de un mal despeje de Vertrouwd que tocó en Álvaro y recogió Bernal antes de dársela a Yamal y que rematase a la red tras regatear a Bouare.

Lamine, de récord

Lamine batió un récord de precocidad con esa diana, pues se convirtió en el más joven de la historia en alcanzar los 50, superando a Erling Haaland y Kylian Mbappé. El Barça siguió dominando al Rayo y en el 51′ encontró otro premio en forma de gol en propia puerta de Lejeune, provocado por una buena jugada de un Gordon que ya es el nuevo ídolo del Camp Nou. El inglés fue ovacionado en varias ocasiones.

Como Raphinha, el responsable de desatascar una situación peligrosa haciendo el 4-2 en el 71′ después del segundo de Camello, que había marcado en el 51′ de cabeza en un córner. Gordon asistió de tacón tras otra jugada brutal y el brasileño la ajustó de zurda para sentenciar el choque y volver a colocar al Barcelona líder de la Liga con los mismos puntos que el Real Madrid, pero un gol más de diferencia.

El brasileño también se puso al frente de la tabla de goleadores con cinco tantos. Tras otra jugada de Espart, que se la pasó a Karim Adeyemi, Lamine remató desde la frontal del área para hacer el quinto y definitivo y volver a sonreír.