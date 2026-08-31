Cómo va el Barcelona – Rayo Vallecano, en directo: resultado, goles, estadísticas y dónde ver el partido online de la jornada 3 de la Liga en tiempo real (4-2)

El FC Barcelona busca seguir la estela del Real Madrid y recuperar el liderato de la Liga en su partido ante el Rayo Vallecano. El conjunto culé recibe en el Spotify Camp Nou al cuadro rayista para cerrar la tercera jornada de Liga. Los pupilos de Hansi Flick tratarán de mantener su inmaculado inicio en el campeonato doméstico, con siete goles a favor y dos porterías a cero hasta la fecha. No te pierdas la última hora del partido Barcelona-Rayo Vallecano, en directo, en OKDIARIO.

El cuadro local se debate entre las rotaciones, ante la acumulación de partidos en el inicio de temporada, y dar continuidad a la propuesta y los nombres que arrasaron a Elche (0-5) y Athletic Club (2-0) en las dos primeras jornadas. Cancelo, Dani Olmo o Rodri se presentan como alternativas para el once. Fijos son Lamine Yamal y Raphinha. El internacional español no ha estado entonado hasta la fecha y busca redimirse con la visita del Rayo Vallecano. Raphinha, por su parte, seguirá como ‘9’ titular; una posición que parece definitiva para el brasileño con la llegada de su compatriota Gabriel Jesús.

En frente, el Barça tendrá a un conjunto vallecano acostumbrado a poner en apuros a los culés en las últimas temporadas. En sus último cinco visitas a la Ciudad Condal, ‘La Franja’ ha conseguido una victoria, un empate y ha caído dos veces por la mínima. La complicada situación extradeportiva, sumada a las salidas de Íñigo Pérez y de futbolistas clave, reducen las opciones, sobre el papel, de puntuar en el Camp Nou. Todo lo que acontezca en el duelo entre FC Barcelona y Rayo Vallecano (alineaciones, última hora, minuto a minuto, goles…) te lo contamos en directo online en OKDIARIO.