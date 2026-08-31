Cómo va el Barcelona – Rayo Vallecano, en directo: resultado, goles, estadísticas y dónde ver el partido online de la jornada 3 de la Liga en tiempo real (4-2)
Sigue la última hora del partido de la tercera jornada de Liga entre FC Barcelona y Rayo Vallecano
Los culés, después del triunfo del Real Madrid ante el Málaga, necesitan ganar para recuperar el liderato.
Previa del Barcelona - Rayo Vallecano
El FC Barcelona busca seguir la estela del Real Madrid y recuperar el liderato de la Liga en su partido ante el Rayo Vallecano. El conjunto culé recibe en el Spotify Camp Nou al cuadro rayista para cerrar la tercera jornada de Liga. Los pupilos de Hansi Flick tratarán de mantener su inmaculado inicio en el campeonato doméstico, con siete goles a favor y dos porterías a cero hasta la fecha. No te pierdas la última hora del partido Barcelona-Rayo Vallecano, en directo, en OKDIARIO.
El cuadro local se debate entre las rotaciones, ante la acumulación de partidos en el inicio de temporada, y dar continuidad a la propuesta y los nombres que arrasaron a Elche (0-5) y Athletic Club (2-0) en las dos primeras jornadas. Cancelo, Dani Olmo o Rodri se presentan como alternativas para el once. Fijos son Lamine Yamal y Raphinha. El internacional español no ha estado entonado hasta la fecha y busca redimirse con la visita del Rayo Vallecano. Raphinha, por su parte, seguirá como ‘9’ titular; una posición que parece definitiva para el brasileño con la llegada de su compatriota Gabriel Jesús.
En frente, el Barça tendrá a un conjunto vallecano acostumbrado a poner en apuros a los culés en las últimas temporadas. En sus último cinco visitas a la Ciudad Condal, ‘La Franja’ ha conseguido una victoria, un empate y ha caído dos veces por la mínima. La complicada situación extradeportiva, sumada a las salidas de Íñigo Pérez y de futbolistas clave, reducen las opciones, sobre el papel, de puntuar en el Camp Nou. Todo lo que acontezca en el duelo entre FC Barcelona y Rayo Vallecano (alineaciones, última hora, minuto a minuto, goles…) te lo contamos en directo online en OKDIARIO.
Min. 81
Adeyemi tuvo el quinto
Detuvo Cárdenas el intento de Adeyemi de marcar el quinto tanto del encuentro en su primer toque desde su entrada al campo.
Min. 78
Doble sustitución en el Barcelona
Reacciona Flick a los cambios del Rayo introduciendo dos modificaciones: Adeyemi y Cancelo sustituyen a Gordon y Pedri. Espart pasa al centro del campo
Min. 76
Más cambios en el Rayo
El conjunto vallecano agota los cambios con la entrada de Alemao y Nteka, que sustituyen a Camello, que se marcha con un doblete y Unai López.
Min. 72 (4-2)
¡GOOL DEL BARÇA! ¡RAPHINHA CIERRA EL PARTIDO!
El Barcelona sentencia el choque con su cuarto tanto de la noche y el segundo en la cuenta particular de Raphinha. El brasileño disparó cruzado tras recibir un pase de tacón de Gordon.
Min. 70
Balliu evita el gol de Fermín
El lateral franjirrojo taponó un disparo de Fermín dentro del área que apuntaba a ser el 4-2.
Min. 67
El Rayo sigue rozando el empate
Llegada peligrosa desde la izquierda de Fran Pérez que estuvo a punto de dar un susto a Joan García. El balón salió desviado a córner.
Min. 64
Primeros cambios en el Barça: entra Rodri
Hansi Flick introduce sus primeras modificaciones en el encuentro. Rodri y Fermín ingresan al campo por Bernal y Olmo.
Min. 62
¡Cubarsí evita el empate!
No se recuperó a tiempo el Barcelona del ‘mazazo’ del 3-2 y estuvo a punto de pagarlo. Camello encontró un balón suelto en el área que paró, con el pecho, Pau Cubarsí.
Min. 60 (3-2)
¡RECORTA DISTANCIAS EL RAYO! ¡DOBLETE DE CAMELLO!
Reduce la renta en el marcador el Rayo Vallecano con un cabezazo de Sergio Camello. El cuadro visitante dispondrá de media hora de juego para igualar la contienda.
Min. 57
Atrapa Joan García un centro peligroso
El guardameta blaugrana anticipó el envío de Jorge de Frutos al área, aunque la jugada estaba invalidada por fuera de juego.
Min. 52 (3-1)
¡El tercero del Barça! Lejeune, en propia puerta
Anotó en su propia portería Lejeune al tratar de evitar que Raphinha alcanzara un centro de Gordon. Abre distancias el Barça con el 3-1 y se sitúa, de nuevo, líder.
Min. 46
¡Empieza la segunda mitad!
Comienza el segundo tiempo del FC Barcelona 2-1 Rayo Vallecano. Los locales buscarán ampliar la renta para mantener el liderato, mientras que el equipo rayista esperará su oportunidad para puntuar.
El Real Madrid mantendría el liderato
Con el 2-1 que reina en el marcador en este FC Barcelona – Rayo Vallecano, el Real Madrid terminaría la jornada como líder en Liga. El empate en la diferencia de goles (10 a 2 contra 9 a 1) le favorecería al conjunto blanco, con más tantos a favor.
¡Descanso en el Camp Nou!
Barcelona y Rayo Vallecano se marchan a vestuarios tras una primera parte frenética. Los visitantes se adelantaron con un gol de Camello, pero Raphinha y Lamine Yamal le dieron la vuelta en un vendaval de dos minutos.
Min. 45+1
Gol anulado a Koundé
El Barça había ampliado su ventaja antes del descanso con un gol de Koundé, que aprovechó un mal despeja de Cárdenas. El VAR invalidó el tanto por fuera de juego.
Min. 41
Disparo peligroso de Bernal
El pivote culé disparó potente y rondando el larguero, obligando a Cárdenas a desviar a córner.
Min. 38
Prueba el Rayo desde lejos
El conjunto rayista logra combinar y situarse en la frontal del área, desde donde disparó Bouare, a las manos de Joan García.
Min. 33
Cambio por lesión en el Rayo
Adria Pedrosa sustituye al lesionado Vertrouwd en el Rayo.
Min. 28
Lamine fuerza otra falta en la frontal
De nuevo, el Barcelona dispondrá de una buena ocasión a balón parado cerca del área. Lamine Yamal, muy eléctrico, forzó la falta del defensor.
Min. 22 (2-1)
¡GOOOL DE LAMINE YAMAL!
En apenas dos minutos ha conseguido el Barça darle la vuelta al gol inicial de Camello. El segundo tanto llevó la firma de Lamine Yamal, con un auténtico golazo a la escuadra de Cárdenas.
Min. 20 (1-1)
¡GOOL DEL BARÇA! ¡EMPATA RAPHINHA!
No tarda en llegar el empate culé, por medio de Raphinha. El brasileño rompió a Ciss tras recibir un pase de Espart y definió cruzado ante Cárdenas.
Min. 17
Lamine falla la más clara del Barça
Lamine Yamal desperdició una gran jugada colectiva, iniciada por Gordon, al fallar un remate cerca de portería con su pierna izquierda.
Min. 12 (0-1)
¡GOOOL DEL RAYO! ¡MARCA CAMELLO!
El Rayo comienza sorprendiendo en el Camp Nou, al adelantarse a los 12 minutos de partido. Álvaro García superó a Koundé y cedió a Camello, que remató de primeras a la escuadra para perforar por primera vez en la temporada la portería de Joan García.
Min. 11
La primera del Rayo
Buena salida de balón de los visitantes, que culmina con un centro desde la derecha, buscando el remate de Camello, que anticipó para atrapar Joan García.
Min. 10
¡Lo intenta Lamine con el exterior!
Combinaron en el área Pedri y Lamine Yamal. El atacante puso un centro con mucho peligro al segundo palo, pero que no encontró rematador.
Min. 7
Falta peligrosa en la frontal
Lanzamiento de falta de Raphinha desde la frontal del área que tocó en un defensor del Rayo y se marchó, desviada, a córner.
Min. 3
Gabriel Jesús, presente en la grada
El nuevo fichaje del FC Barcelona, Gabriel Jesús, ha acudido al palco del Camp Nou para disfrutar del partido de su nuevo equipo.
Min. 1
¡Empieza el partido!
Pita el colegiado y da comienzo el duelo entre FC Barcelona y Rayo Vallecano. Juegan los visitantes de inicio.
El bonito gesto del Rayo con Batalla
Los 11 futbolistas titulares del Rayo Vallecano han saltado al césped del Camp Nou con camisetas de apoyo a Augusto Batalla, lesionado de gravedad en el inicio de temporada.
Árbitro del Barcelona-Rayo Vallecano
El colegiado Francisco José Hernández Maeso será el encargado de impartir justicia en el FC Barcelona-Rayo Vallecano de la tercera jornada de Liga. Desde la sala VOR, contará con la ayuda del árbitro VAR Raúl Martín González Francés.
Gabriel Jesús, el último en llegar
El FC Barcelona ha apurado hasta las horas finales del mercado para firmar a su ‘9’. Ante la rotunda negativa del Atlético de Madrid a dejar salir a Julián Álvarez, la dirección deportiva culé ha cerrado la llegada de Gabriel Jesús; delantero del Arsenal que llega con muchas dudas por su estado físico.
El once del Rayo Vallecano en el Camp Nou
El Rayo Vallecano aterriza en el Camp Nou para medirse al FC Barcelona después de cosechar una derrota y un empate en su arranque liguero. Estos son los 11 futbolistas elegidos por Beñat San José: Cárdenas; Balliu, Lejeune, Pathé Ciss, Vertrouwd; Bouare, Valentín, Unai López; De Frutos, Álvaro García y Camello
Qué necesita el Barça para recuperar el liderato en Liga
El FC Barcelona finalizó en primera posición las dos primeras jornadas de Liga. Un liderato que ha perdido de forma momentánea al no haber disputado aún su partido de la tercera jornada. Si vence al Rayo Vallecano por más de un gol de diferencia (o lo hace con una renta de un tanto pero marcando tres o más goles), el Barça arrebatará al Real Madrid el primer puesto.
Dónde ver por televisión y online el Barcelona-Rayo Vallecano
El cuadro culé recibe al Rayo Vallecano en el Camp Nou a partir de las 21:30 horas de la España peninsular. El partido se podrá seguir por televisión y online en España a través de la plataforma DAZN, sin opciones gratuitas ni en abierto.
Alineación del Barcelona contra el Rayo Vallecano
Flick apuesta por ciertas rotaciones en el once del FC Barcelona para medirse al Rayo Vallecano. Koundé entra por Eric García en el lateral derecho, Christensen por Gerard Martín y Olmo le gana la partida a Fermín.
Estos son los elegidos por el técnico alemán: Joan García; Koundé, Cubarsí, Christensen, Espart; Bernal, Pedri, Olmo; Lamine Yamal, Gordon y Raphinha.
¡Última hora del FC Barcelona-Rayo Vallecano, en directo!
¡Buena noches a todos! Bienvenidos a la cobertura en directo del partido entre FC Barcelona y Rayo Vallecano que cierra la Jornada 3 de la Liga. Los culés buscan mantener el pleno y, el cuadro rayista, su primera victoria del curso.
Min. 83
Esto no para: Nteka perdona el 4-3
El Rayo sumó otra buena salida de la presión culé, pero Nteka perdonó el gol cuando entraba completamente solo en el área rival.