Alineación del Barcelona contra el Rayo Vallecano: Raphinha seguirá como ‘9’ y Rodri puede ser titular

Hansi Flick apostará ante el Rayo Vallecano por la continuidad en el once, con ligeras modificaciones, que ha firmado un gran inicio de Liga ante Elche (0-5) y Athletic de Bilbao (0-2). Raphinha y Lamine Yamal volverán a ser las referencias en una alineación que podría incluir a Rodri Hernández por primera vez. Tampoco se descartan ciertas rotaciones, debido a la acumulación de partidos en las cuatro primeras jornadas por el disparatado calendario de la Liga de Javier Tebas.

La defensa culé, que no ha recibido un gol en las dos primeras jornadas del campeonato, cuenta con alternativas en ambos laterales y diferentes combinaciones en el centro de la zaga. Como guardián de la meta blaugrana repetirá Joan García, vigente Zamora y único portero invicto hasta la fecha en Liga. En el lateral derecho se espera que repita Eric García, fijo para Flick, con Koundé a la espera de una oportunidad. Como pareja de centrales, Pau Cubarsí y Gerard Martín parten como teóricos titulares; aunque Christensen también tiene opciones. Como lateral izquierdo, el canterano Xavi Espart ha dejado una gran impresión en ambos partidos y disputará el puesto con Joao Cancelo.

La gran duda para el técnico alemán está en la medular, donde Rodri Hernández podría sumar su primera titularidad, por delante de Bernal, tras debutar ante el Athletic Club y superar unas molestias esta semana. Como hombre más adelantado del centro del campo, Fermín y Olmo se disputan un puesto en el once; aunque el onubense parte con ventaja frente al campeón del mundo por su racha de cara a puerta: tres goles en dos partidos. Con las bajas de Frenkie De Jong y Gavi, y con Casadó en la rampa de salida, la presencia de Pedri en el once se convierte en aún más incuestionable.

En la delantera hay dos nombres fijos, Lamine Yamal en banda derecha y Raphinha como ‘9’. Anthony Gordon y Karim Adeyemi pelean por la vacante en banda izquierda. El británico fue de la partida ante el Athletic Club, mientras que el ex del Borussia Dortmund jugó de inicio y marcó en el debut en Elche. La otra alternativa de Hansi Flick para su frente de ataque es el joven Hamza Abdelkarim, delantero centro egipcio que dejó muy buenas impresiones en pretemporada y que espera sumar sus primeros minutos ante el Rayo en su tercera convocatoria consecutiva.

El potente caudal ofensivo del Barça, que parece no entender de futbolistas, posiciones y contexto, amenaza a un Rayo Vallecano en los primeros pasos de su proyecto post Íñigo Pérez. El gran objetivo en estos momentos es recuperar la ‘sonrisa’ de Lamine Yamal de cara a una temporada en la que los culés buscan el triplete en Liga y levantar, tras 11 años de sequía, la Champions League.

Posible alineación del Barcelona ante el Rayo Vallecano

Este es el posible once de Flick para enfrentar al Rayo Vallecano este lunes 31 de agosto a las 21:30 horas: Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín, Espart/Cancelo; Bernal/Rodri, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Raphinha y Gordon/Adeyemi.