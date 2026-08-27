Liga: Barcelona-Athletic Club

Ortiz Arias evita que el Barça juegue con 9: también perdona la expulsión a Lamine Yamal

El árbitro madrileño no pitó ni siquiera falta en una acción durísima del jugador del Barça sobre Laporte

Antes, había perdonado a Xavi Espart

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Ortiz Arias evita que el Barça juegue con 9: también perdona la expulsión a Lamine Yamal
Así fue el pisotón de Lamine sobre Laporte.
Kike Sáez
  • Kike Sáez
  • Redactor de Fórmula 1 y de baloncesto en OKDIARIO y de lo que me echen. Apasionado del deporte y todo lo que le rodea.

Ortiz Arias no tuvo su mejor actuación en el Barcelona-Athletic Club. De hecho, su arbitraje fue decisivo en el partido de la jornada 1 de Liga… a favor del equipo de casa. El colegiado madrileño, tras zamparse una falta de Xavi Espart sobre Aymeric Laporte merecedora de amonestación que se habría sumado a la tarjeta amarilla que sí le mostró en el 27′, perdonó la expulsión a Lamine Yamal al borde del descanso.

El árbitro, estando justo delante de la jugada, no vio –o no quiso ver– el tremendo pisotón de Lamine sobre Laporte, su compañero en la selección española, al intentar robar el balón. Por acciones menos graves que ésta se han sacado amarillas en Primera División. No fue el caso de Ortiz Arias, que ahí sí pitó falta a diferencia de lo que hizo minutos antes con Xavi Espart.

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