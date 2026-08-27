Xavi Espart se juega la expulsión con una plancha en el tobillo a Laporte pero no pitaron ni falta

Inmunidad total para el Barcelona. Xavi Espart se jugó la expulsión en el partido contra el Athletic, por impactar con la plancha en el tobillo de Laporte. Era el minuto 10 y el joven futbolista culé pudo ver la tarjeta roja. Sin embargo, no señalaron ni siquiera falta. Ortiz Arias no se percató y, desde el VAR, el bueno de Figueroa Vázquez, que fue el árbitro que tampoco vio la patada de Calatrava a Vinicius en la espalda, no consideró que hubiera nada.

Tuvo que ser atendido el jugador del Atheltic. Laporte se quedó tendido en el suelo y tuvieron que entrar las asistencias. Incluso llegó a calentar un compañero por si tenía que entrar en su lugar. Finalmente, pudo seguir sobre el césped el campeón del mundo, tras una acción en la que no se sancionó ni siquiera falta.

Espart peleaba por un balón que no estaba en su posesión rodeado de tres jugadores rojiblancos. No lo dudó y fue al suelo a intentar rebañárselo a Laporte, pero ni siquiera tocó el esférico y acabó impactando con sus tacos en el tobillo del central. Aunque la acción era evidente, el colegiado no la vio. Desde el VAR, donde se supone que cuentan con recursos de sobra para evitar los errores sobre el césped, no le llamaron a revisar la jugada en el monitor.

Espart sí que vio la amarilla minutos después, por una falta cometida sobre Iñaki Williams. Se marchaba sólo el internacional de Ghana hacia la portería de Joan Garcia cuando fue derribado. Ahí sí que el árbitro no se lo pensó y le enseñó la amarilla. No era roja puesto que no Espart no era el último hombre.