La IA de los árbitros en ‘Tiempo de revisión’ no explica por qué no expulsaron a Calatrava por patear a Vinicius

Nueva temporada, mismos errores. Vuelve el Tiempo de revisión, el programa de los árbitros para explicar las jugadas polémicas y, en su segunda temporada, lo hace con la inteligencia artificial como principal revolución. Esta herramienta es la encargada de elegir las jugadas que se analizan. Para sorpresa de nadie, la acción en la que Calatrava patea a Vinicius en el sueño y no ve tarjeta –cuando podía haber sido expulsado– no aparece entre las evaluadas.

El CTA evita explicar, una vez más, una polémica que perjudica al Real Madrid. Era el minuto 3 del partido cuando el brasileño se fue al suelo por una falta de Calatrava. Pese a que el juego estaba parado y no tenía opción de jugar el balón, le dio una patada en la espalda, a la altura del riñón. No vio ni tarjeta, aunque podía haber sido roja directa al tratarse de una acción sin balón y considerarse una agresión.

Días después, el Comité de Árbitros lanza su primer programa de la temporada del Tiempo de revisión y no, no aparece esta jugada. Analizan otras como la expulsión de Femenía en el primer partido de la Liga (en la que le pusieron tomas borrosas al árbitro), uno de los tres penaltis pitados a favor del Sevilla en la remontada contra el Rayo (aunque no dicen nada del que le da la victoria en el último minuto), la expulsión a Le Normand contra el Villarreal o la de Yuri también ante el Sevilla, en la que –milagro– reconocen que hay error del árbitro y del VAR.

El mensaje al omitir las agresiones a Vinicius es peligroso, puesto que siguen, con ello, amparando las constantes cacerías que sufre el astro brasileño. Algo que lleva sufriendo algo con el constante aval del colectivo arbitral. Sobre todo si es Sánchez Martínez quien tiene el silbato en los partidos del Real Madrid, puesto que fue el que permitió la primera de todas, hace ya varios años, con Maffeo como protagonista.