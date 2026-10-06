Jarni: «El Real Madrid tiene problemas, más con Vinicius que con Mbappé»

Robert Jarni (Cakovec, 1968), ex jugador de la selección croata, del Real Madrid y del Betis, reclama una reacción. El 0-7 encajado contra Inglaterra ha dejado a Croacia tocada antes de recibir a España en Split. No intenta suavizar el golpe ni esconderse detrás del rival. «Tenemos que dar la cara por nuestros aficionados», asegura en una conversación en la que también habla de Modric, de los problemas del conjunto blanco y de un deseo ambicioso para su Betis.

Jarni disfruta ahora de una vida más tranquila. El deporte sigue formando parte de su rutina, aunque también hay tiempo para otras aficiones. «Estoy en casa, entrenando, jugando al tenis… Haciendo lo que me apetece. Disfrutando», cuenta. Esa calma cambia cuando la conversación entra en la situación de su selección. Las dos últimas derrotas pesan y la visita de España obliga a reaccionar.

«Hemos tenido un muy mal momento, sobre todo en estos dos partidos. A ver si nos juntamos todos, porque tenemos que dar la cara por nuestros aficionados», afirma. Su mensaje apunta a la unidad. Croacia necesita recuperar la confianza y ofrecer una respuesta después de una derrota que ha hecho daño más allá del vestuario.

Al llegar a Split, un taxista resume el desánimo: después de los siete goles de Inglaterra, teme que España también les gane. Jarni, sin embargo, no da el encuentro por perdido. Cree que hay futbolistas para competir, aunque reconoce que el equipo se encuentra ante un escenario al que no está acostumbrado.

«Puedes ganar a cualquiera si tienes buenos jugadores. Seguro que sí. Pero creo que tenemos que estar muy atentos ahora, porque estamos en una situación que nunca nos había pasado», explica. No promete una victoria ni busca una frase para levantar los ánimos. Pide atención y una reacción sobre el terreno de juego.

El apoyo de Split también forma parte de la conversación. Modric ha reclamado el respaldo de los aficionados y Jarni confía en que el ambiente ayude, aunque evita presentar a la ciudad como un bloque con una única opinión. «Depende de la gente», responde cuando se le pregunta por la relación entre la afición y la selección. Su exigencia principal, en cualquier caso, está dirigida al equipo: «Tenemos que despertar un poco más. Estos dos partidos hay que olvidarlos».

En medio del golpe aparece Modric. El capitán sigue siendo una referencia para Croacia y Jarni destaca, por encima de todo, su capacidad para sostenerse en los momentos difíciles. «Modric es un monstruo aquí en Croacia. Es un chico muy, muy fuerte mentalmente», asegura. Que continúe compitiendo con 41 años es, para el exinternacional, una muestra de esa fortaleza.

La conversación sale después de la selección y viaja a España. Jarni mantiene el vínculo con dos clubes en los que jugó, aunque su diagnóstico sobre el Real Madrid es menos optimista que sus palabras sobre el Betis. «Por lo que veo, el Real Madrid tiene algunos problemas. Creo que no es un buen momento. Ha llegado un entrenador nuevo, pero no está teniendo mucho éxito», señala.

Vinicius, más problema que Mbappé

Preguntado por los problemas con Vinicius y Mbappé, responde sin extenderse: «Sí, sí. Bueno, yo creo que más Vinicius que Mbappé». No desarrolla las causas ni añade detalles, pero deja clara su impresión sobre el momento del conjunto blanco.

Con el Betis cambia el tono. «Mi Betis está siempre bien», dice. Y cuando se le pregunta por la posibilidad de repetir presencia en la Champions, su deseo va incluso más lejos. Jarni quiere ver al equipo dar otro paso y llegar al tramo final del campeonato con opciones de pelear por el título.

«Me gustaría ver si podemos dar un paso más y ponernos en una situación en la que, a falta de cuatro o cinco partidos, podamos ganar la Liga», explica. La ambición sorprende, pero él no retrocede. ¿Son palabras mayores? ¿Se puede intentar? Jarni responde con una pregunta: «Claro, ¿por qué no?».