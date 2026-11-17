Vinicius está de dulce. Con cinco goles en sus dos últimos partidos con Brasil (dos ante Japón y un ‘hat-trick’ ante Singapur), el atacante del Real Madrid muestra signos de mejoría en la situación idónea para volver por la puerta grande.

Tras cuatro partidos de sanción en la Liga y pasar sin pena ni gloria ante AEK y Leipzig, el astro brasileño vuelve a encontrarse con el gol, y lo hace de la mano de quien mejor le conoce, un Carlo Ancelotti especializado en sacar el mejor rendimiento de cada jugador.

Dejando a un lado las dos Champions League (2022 y 2024) que consiguió junto al italiano en el banquillo, Vinicius ha sabido en todo momento qué hacer en el campo cuando él está en la banda. Esas carreras infinitas, regates imposibles y regalos de gol a sus compañeros no han desaparecido. El siempre madridista Carleto ha reactivado a la estrella. Justo en el momento adecuado.

Los rumores en torno al rendimiento de Vinicius esta temporada han crecido con el paso de las semanas. A los que ya había se sumaron decenas y decenas con el ‘núcleo’ que creó Mourinho en su once, capaz de ganar en el Camp Nou ante el Barça, propiciado por su ausencia. Diomandé, Güler, el gran nivel de Bellingham… Factores que ayudaban a creer en un nuevo Madrid sin él y que se han afianzado con el tiempo.

La chispa ha vuelto, y las ganas se unen de nuevo al talento. Es difícil imaginar un techo del equipo blanco si al puzzle que has creado con esfuerzo y sudor le añades la pieza definitiva. La joya de la corona que te catapulta a lo más alto en España y Europa. Esa joya llamada Vinicius está recuperando su brillo, y cada día parece más una suma que una resta.

Nadie conoce mejor a Vini que Ancelotti

Era una prueba de fuego camuflada de amistoso el parón de selecciones para Vinicius Jr. El atacante del Real Madrid no anota un gol con la camiseta blanca desde finales de agosto ante la Real Sociedad y acumula once partidos consecutivos sin ver puerta.

Con el doblete que no evitó la derrota ante Japón y el ‘hat-trick’ en 12 minutos ante Singapur, el astro brasileño volvía a sonreír. Y en la banda, también lo hacía el que siempre ha confiado en él. Como si fuera un padre en el terreno de juego, Carlo Ancelotti conoce las virtudes, defectos, manías y puntos fuertes de un jugador diferencial a nivel mundial.

Con él estuvo cerca de ganar el Balón de Oro, y con él recupera su mejor versión. Un ‘último servicio a la patria’ de un Carlo muy querido entre el madridismo. Experto en saber llevar a estrellas y manejar vestuarios históricos para que todos remen en la misma dirección, el italiano ‘echa una mano’ a Mourinho preparando al animal competitivo que es Vinicius.

Dándole galones y liderazgo desde el día uno, el extremo es el capitán del barco que ha creado Ancelotti en Brasil para, al fin, fijar un rumbo. Un equipo que ha perdido la identidad en los últimos años, lejos de la élite internacional, pero siempre plagado de talento individual.

Con los mimbres para ser leyenda del Real Madrid y combinado carioca, Vinicius ha aceptado este liderazgo para volver a creer en sí mismo. Para recordar el gran jugador que tiene dentro y tantas alegrías puede dar aún al madridismo. Lo que parecían dos amistosos intrascendentes ha reactivado el instinto goleador de un jugador único a nivel global.

Ahora toca volver a vestirse de blanco, en un contexto muy distinto al de antes de su expulsión ante el Villarreal. Para ganarse el puesto en este nuevo once fijo hay que trabajar más que nadie, y Vinicius parece haberse puesto las pilas a tiempo.