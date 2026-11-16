Ancelotti se enzarza con Romario tras pedir su destitución: «Tiene derecho a decir mentiras, verdades o disparates»

Ancelotti se enzarza con Romario ante la situación de la selección de Brasil. El técnico italiano, cada vez más discutido, ha contestado al ex jugador, que pidió al ex entrenador del Real Madrid que abandonara la selección brasileña ante los malos resultados (vienen de perder 3-2 ante Japón en un amistoso).

Preguntado por ello en la previa de otro amistoso que jugarán ante Singapur, Ancelotti no dudó en contestar a Romario y no con buen rollo. «Es libertad de expresión, y en un país democrático, todo el mundo puede tener una opinión. Romario dio la suya, y todos tienen derecho a decir mentiras, verdades o disparates. Lo cierto es que Romario habla mucho, y está en su derecho», dijo el actual seleccionador de Brasil.

Ancelotti viene de hacer un mal Mundial (eliminado en octavos ante Noruega) y no es capaz de arrancar con una Brasil que sigue en crisis de juego, identidad y resultados. «Es un trabajo nuevo, me gusta mucho lo que estamos haciendo, pero creo que no es suficiente. Tengo que hacer más y lo haré», añadió el ex entrenador del Real Madrid.

Carlo se justifica con que están en un «periodo de pruebas» en el que hay nuevos jugadores que se tienen que adaptar a la selección brasileña: «Son evaluaciones muy positivas, sin mencionar nombres. Siempre esperamos jugar bien, pero es incompatible probar, renovar y tener al equipo listo».

«Todos creemos que el equipo va por buen camino. Continuamos con gran confianza en esta senda y nos pondremos a prueba contra Singapur», añadió un Ancelotti muy discutido, al que Romario, leyenda de Brasil, pidió en redes sociales su destitución. Además, para ese amistoso en Singapur, Ancelotti no podrá sentarse en el banquillo porque fue expulsado en el anterior partido.