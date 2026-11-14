Brasil tensa al máximo la relación con el Barcelona: no libera a Raphinha pese a estar sancionado

Brasil lleva al límite la relación con el Barcelona. En un contexto en el que ya había cabreo en el club español porque Raphinha -su mejor jugador esta temporada- fuera con su selección cuando acaba de salir de lesión (lesión que ocurrió precisamente con Brasil), ahora la Federación de ese país se niega a liberar ya al jugador pese a que está sancionado.

Raphinha jugó 71 minutos en el encuentro ante Japón de este sábado (partido que Brasil perdió por 3-2), pero fue expulsado estando en el banquillo, al igual que el seleccionador Ancelotti, al protestar el gol de la victoria de la selección asiática. Si bien se trataba de un amistoso, desde Brasil se ha informado que Raphinha (al igual que Ancelotti) sí tendrá que cumplir un partido de sanción en el siguiente duelo, que es otro amistoso ante Singapur.

Así, Raphinha no puede jugar ese encuentro en Singapur el próximo martes, por lo que la lógica diría que abandonaría la concentración de la selección para volver al Barcelona. Pero la Federación brasileña se niega. Han asegurado que se queda en la concentración (están en Singapur) porque es «un líder» del equipo.

«Raphinha permanecerá con nosotros, no tiene sentido liberarlo, es uno de nuestros líderes», ha dicho Rodrigo Caetano, director ejecutivo de la Federación brasileña. Esto supone un nuevo enfrentamiento con el Barcelona, que con razón pide que el jugador vuelva para que se centre en su club.

Y todo ello cuando ya la convocatoria para dos amistosos intrascendentes calentó el ambiente en el Barcelona. Raphinha se lesionó hace un mes en la última ventana de selecciones. Ir con Brasil le costó caro al Barça, que perdió durante dos partidos a su mejor jugador. Cuando se estaba recuperando, le volvieron a llamar.

Raphinha, expulsado en este primer amistoso de Brasil, casi rompió a llorar ya concentrado con su selección por las críticas que había recibido al entender, en algunos sectores en el país, que no está comprometido con el equipo nacional, centrándose en el Barcelona. «Desde la primera vez que vestí la camiseta de la selección, siempre dejé muy claro mi deseo de estar aquí. Nunca renuncié a la selección; siempre hice todo lo posible por estar presente», dijo casi al borde de las lágrimas.

Ahora la polémica entre Brasil y el Barcelona irá a más al no tener el detalle la Federación brasileña de liberar a Raphinha, que no podrá jugar en Singapur.