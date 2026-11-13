Raphinha, al borde de las lágrimas tras las críticas en Brasil: «Siempre estaré disponible para representar a mi país»

Raphinha ha explicado este viernes en rueda de prensa el motivo de sus declaraciones, donde hacía alusión a «gestionar los minutos en el parón», alegando que siempre quiere hacer «todo lo posible» para jugar con la selección brasileña. Todo este revuelo viene originado en que el extremo brasileño hiciese unas declaraciones donde afirmaba que Carlo Ancelotti debía «gestionar» sus minutos si su intención era contar con un Raphinha al 100%.

Por ello, en la rueda de prensa previa al encuentro amistoso del sábado ante Japón, el extremo brasileño ha visto necesario defenderse: «Desde la primera vez que vestí la camiseta de la selección, siempre dejé muy claro mi deseo de estar aquí. Nunca renuncié a la selección; siempre hice todo lo posible por estar presente. Hubo otras ocasiones en las que quizás podría no haber estado, pero siempre hice todo lo que estuvo a mi alcance para estar aquí».

Raphinha repitió que vestir la camiseta de Brasil es «un honor y un privilegio». Apuntó que él solo buscaba cuidarse de otra lesión en el mismo lugar: «En el momento de aquella pregunta y mi respuesta, creí haber sido claro, al menos en mi mente, sobre lo que quería decir. Obviamente, teniendo en cuenta todo lo que viví en las últimas tres convocatorias, tres lesiones prácticamente en la misma zona de la pierna, a lo que me refería era simplemente a cuidarme».

El delantero del FC Barcelona afirmó que sus declaraciones no iban referidas a qué partidos podía disputar y cuáles no: «Yo, por supuesto, quiero estar disponible para disputar todos los encuentros posibles y jugar la mayor cantidad de minutos que pueda, y eso no va a cambiar».

Recalcó su compromiso con el combinado nacional y que entendía que la exigencia fuera máxima, ya que estaban jugando «en mi opinión, en la que es la selección más grande del mundo» y era necesario que todos los jugadores rindieran al máximo nivel.

Raphinha finalizó mostrándose afectado ante las críticas: «Al fin y al cabo, somos seres humanos y, por más que intentemos que ciertas cosas no nos influyan, pues ya sabes. Creo que cualquiera que estuviera en mi lugar, o en el de cualquier otro jugador de la selección, sabiendo que está dando lo mejor de sí mismo, se sentiría afectado al recibir de repente tantos ataques, pero lo comprendo perfectamente porque tenemos que estar preparados para cualquier tipo de crítica, porque vestir esta camiseta es algo muy importante».