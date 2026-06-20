Brasil confirma la lesión muscular de Raphinha: se perderá el partido contra Escocia pero seguirá en el Mundial

Raphinha seguirá teniendo en vilo a Brasil tras lesionarse en el partido ante Haití. El futbolista del Barcelona sufre una lesión muscular en el muslo derecho, como ha confirmado la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), y será baja ante Escocia, en el último partido de la fase de grupos. A partir de ahí, todo son dudas. Se someterá a un tratamiento intensivo para recuperarse, pero no queda claro cuándo volverá. Se confía en que lo haga, puesto que no abandona la concentración, y, por el momento, es duda también de cara a los dieciseisavos de final.

Hay muchas incógnitas sobre la presencia del delantero en lo que resta de Mundial, puesto que Brasil no ha estimado ningún plazo para su recuperación. Queda claro que no estará con Escocia el próximo miércoles, en Miami. Lo que no está claro es si podrá jugar en las siguientes fases. La CBF está tratando con bastante secretismo esta lesión, lo que hace que aumente la preocupación. Sin embargo, la prensa brasileña habla de los octavos de final como el objetivo que se marca el cuerpo técnico y los médicos de la pentacampeona para su reaparición.

«El jugador Raphinha se sometió este sábado a una prueba de imagen que confirmó una lesión muscular en la parte posterior del muslo derecho. El futbolista seguirá un protocolo de tratamiento intensivo, bajo la supervisión del equipo médico de la Selección Brasileña, con el objetivo de acelerar su recuperación y su regreso a la actividad en el menor tiempo posible», anuncia el comunicado médico de la CBF.

Raphinha hizo saltar las alarmas contra Haití en el minuto 40 de partido. Al notar un fuerte pinchazo, el extremo y las asistencias médicas tuvieron que entrar para atenderle en el césped. No pudo seguir y tuvo que salir sustituido para dar entrada a Rayan. Aunque Ancelotti intentó consolarle cuando llegó al área técnica, el delantero no tenía cara de transmitir que podía ser un susto.

Horas después, Brasil ya dio el primer diagnóstico: «El atacante sintió dolores en el músculo posterior del muslo derecho en el primer tiempo del partido contra Haití. El jugador inició ya el tratamiento y será reevaluado», indicó la CBF. Antes, el entrenador italiano ya avisaba dónde tenía el problema Raphinha: «A Raphinha lo van a evaluar mañana; por ahora no tenemos mucha idea de lo que ha pasado con el tendón de la corva».

Horas después, ya hay un diagnóstico más claro, puesto que se ha sometido a pruebas. Eso sí, la selección brasileña evita dar plazos sobre su recuperación y deja en el aire su participación en lo que resta de competición. Junto con la de Neymar, es una baja más que sensible para Brasil, que se tuvo que dejar en casa por el mismo motivo a Estevao.