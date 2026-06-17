Raphinha se plantea salir del Barça para acabar en Arabia Saudí

Raphinha está en el centro de todos los rumores ante una posible salida del Barcelona con destino a Arabia Saudí. Mientras el extremo brasileño se encuentra concentrado con su selección disputando el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, desde Oriente Medio han reactivado una ofensiva que amenaza con convertirse en una de las grandes operaciones del verano. El interés procede del Al-Hilal, uno de los clubes más poderosos del país, que estaría dispuesto a realizar un importante esfuerzo económico para convertir al internacional brasileño en la nueva referencia de su proyecto deportivo.

Según las informaciones procedentes de Brasil, el Al-Hilal ha colocado a Raphinha como su principal objetivo para la próxima temporada. El club saudí, ahora dirigido por Simone Inzaghi, busca recuperar el dominio perdido en la Saudi Pro League y considera que la incorporación del jugador del Barcelona sería un golpe de autoridad para volver a situarse en lo más alto del campeonato.

La entidad de Riad ya había mostrado interés por el extremo en el pasado. Sin embargo, en esta ocasión la ofensiva parece mucho más contundente. El objetivo es convertir al brasileño en la gran estrella del equipo y en el referente de un proyecto que pretende competir directamente con el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo.

170 millones de euros para Raphinha

Las cifras que acompañan la operación explican la magnitud del movimiento. Según Globoesporte, el Al-Hilal estaría dispuesto a ofrecer al jugador una propuesta valorada en 170 millones de euros. Una cantidad que multiplicaría por cuatro el salario neto que percibe actualmente en el Barcelona y que lo colocaría entre los futbolistas mejor pagados del planeta.

La intención del conjunto saudí es tan firme que incluso contempla reorganizar su plantilla para facilitar la llegada del atacante. Según la misma información, la salida del delantero uruguayo Darwin Núñez estaría sobre la mesa para liberar espacio y convertir a Raphinha en la gran imagen del club.

Las negociaciones, según se informa desde Brasil, se encuentran todavía en una fase inicial. Raphinha habría solicitado tiempo a los dirigentes saudíes para abordar cualquier conversación una vez finalice el campeonato. El jugador no quiere que ninguna cuestión relacionada con su futuro interfiera en sus compromisos con la selección brasileña. A pesar de ello, la insistencia del Al Hilal no disminuye. El club saudí busca un fichaje de impacto para volver a conquistar la liga y entiende que el brasileño reúne todas las condiciones para liderar esa reconstrucción deportiva.

El entorno de Raphinha, lo desmiente

Vitor Rodríguez, el coordinador de prensa de Raphinha ha salido al paso tras estas informaciones mencionando que son «infundadas», tras ponerse en contacto con él 365scores.com. Según éste, el futbolista brasileño está plenamente concentrado con su selección, Brasil, y solamente tiene en mente su participación en el Mundial, las vacaciones que tendrá tras disputarlo y la pretemporada e inicio de campeonato con el Barcelona.

En el Barcelona se mantienen atentos al mercado, ante cualquier eventualidad como puede ser la salida de Raphinha, uno de los jugadores más importantes del actual bloque de Hansi Flick.