Flick bendice a Rodri: «Es el mejor ‘6’ del mundo»

Hansi Flick se ha deshecho en elogios hacia Rodri Hernández, última incorporación del FC Barcelona, en sus primera valoración sobre el mediocampista español. «Creo que es, tal vez, el mejor ‘6’ del mundo», ha sentenciado el técnico blaugrana. Con la llegada del reciente campeón y MVP del Mundial, el Barça apuntala su mediocampo con un Rodri por el que pagará 60 millones de euros fijos y alrededor de 15 en variables al Manchester City.

Entre los principales promotores del fichaje de Rodrigo Hernández por el FC Barcelona estuvo Hansi Flick. El entrenador alemán habló con el futbolista y formó parte de la operativa culé para que se decantara por la opción del Barça. «Fue una gran oportunidad para nosotros de conseguir ficharlo. Todos estábamos convencidos al 100%», ha añadido el técnico. El club que preside Joan Laporta se lanzó a la ‘operación Rodri’ antes de reforzar otras parcelas del campo más necesitadas, como el centro de la defensa o el ‘9’.

Flick ha puesto en valor sus cualidades y lo que puede aportar al equipo cuando se incorpore a los entrenamientos y entre en la dinámica del resto de sus compañeros. «Es un jugador fantástico. También le da a cada equipo cosas especiales. Es genial tenerlo aquí. Creo que es, tal vez, el mejor ‘6’ del mundo. Puede controlar el juego, pero también ayuda en defensa. Sabe hacer muchas cosas, como ganar duelos aéreos; que es muy importante para nosotros», ha destacado Hansi Flick en declaraciones a los medios oficiales del club.

Hansi Flick se muestra satisfecho con el fichaje de Rodri y analiza sus virtudes 😁 pic.twitter.com/LUzdC7D83g — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 19, 2026

Según confirmó el propio Rodri Hernández en su presentación, el último fichaje del FC Barcelona está en óptimas condiciones físicas y entrenará con normalidad a las órdenes de Hansi Flick. Pese a ello, no estará en el Trofeo Joan Gamper que el Barça disputa este miércoles ante el Al-Ahly. También parece difícil que esté disponible para el estreno oficial del conjunto blaugrana en esta temporada 2026/27. El Barça debuta el domingo 23 de agosto (21:30 horas) en el Martínez Valero de Elche. Además, Rodri aún no ha sido inscrito oficialmente en la Liga, al igual que el resto de fichajes culés.

Rodri también alaba a Flick

Hansi Flick le devolvió a Rodri Hernández los halagos recibidos por parte del español en su presentación oficial como nuevo futbolista del FC Barcelona. El ex del Manchester City puso en valor la «ilusión» que le transmitió el técnico antes de su llegada y destacó la propuesta de juego de Flick, a la que definió como «valiente». Rodri destacó al alemán como «un entrenador muy transparente».

Además de un técnico que ha apostado por su fichaje, Rodri Hernández contará con el respaldo de varios de sus compañeros en la Selección. Junto a Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Pedri, Gavi y Lamine Yamal levantó la Copa del Mundo el pasado 19 de julio. No coincidirá con Ferran Torres, que ha puesto rumbo al PSG, desencadenando un cambio en los dorsales que ha permitido a Rodri lucir, como acostumbra, el ’16’. La salida del valenciano ha dejado libre el ‘7’, ahora propiedad de Fermín López, antiguo dueño del ’16’ que vestirá Rodri como blaugrana.