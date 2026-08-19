Bordalás destroza al sindicato de González Fuertes tras su reprimenda: «Está creado por 4 o 5 amigos»

José Bordalás ha sido muy crítico este miércoles con el sindicato de árbitros creado la pasada temporada por González Fuertes, quien amenazó al Real Madrid antes de la final de la Copa del Rey de 2025. El entrenador del Getafe ha tomado la palabra en la rueda de prensa previa al partido de los azulones contra el Partizán de Belgrado en la previa de la Conference League y ha señalado la contundencia del comunicado de AESAF.

El sindicato cargó contra el técnico por llamar «cagón» a Orellana Cid tras una injusta tarjeta roja a su jugador, Kiko Femenía. «Desde AESAF lamentan y condenan, como ya han tenido que hacer en ocasiones anteriores, los términos y la sobreactuación del técnico del club madrileño en su intento de culpabilizar al estamento arbitral del resultado concreto de su equipo», expuso el grupo arbitral, algo a lo que Bordalás ha respondido un día después.

«La verdad es que a un sindicato que han creado cuatro o cinco amigos no le doy mayor importancia. Prefiero quedarme con las palabras de Fran Soto, presidente del CTA, que dijo que las imágenes no aclaraban que fuese roja. Por lo tanto, a nosotros siempre nos han dicho que cuando no está claro, no se rectifica. Sin embargo, se rectificó la amarilla», explicó, refiriéndose a esa acción concreta que causó su enfado.

Repreguntado por este asunto, Bordalás pasó a la carga contra dicho sindicato orquestado por González Fuertes. «No es justo un comunicado tan contundente y señalándome de esa manera. No le doy mayor importancia porque es un sindicato que está bien, pero mañana yo hago otro con varios entrenadores y me pongo a señalar a otros», bromeó.

«No pasa nada porque se reconozcan los errores. Yo, como entrenador, lo hago y los jugadores también. Los árbitros también podrían reconocer sus errores, que no pasa absolutamente nada», zanjó Bordalás.