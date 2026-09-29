Culpable. El máximo contenido en una palabra. La Comisión Independiente de Investigación que comenzó a escrutar las finanzas del Manchester City en febrero de 2023, después de que la Premier League presentara una demanda, ha fallado en contra del club y lo considera culpable de las 115 reglas de financiación de las que ha sido acusado. Ahora el jefe de la Premier League se ha pronunciado con rotundidad.

«El club infringió sistemáticamente las normas de la Premier League durante casi una década. Esto también justifica la decisión de la Premier League de seguir adelante con este caso contra el Manchester City. Si bien el proceso hasta la fecha ha sido largo y difícil, la Liga se ha mantenido firme en su determinación de que los hechos se establezcan de forma independiente», dice el mandamás de la Premier League.

Además, el ejecutivo inglés ha declarado culpable al City de todas las irregularidades cometidas entre 2009 y 2018. En su comunicado, el campeonato ha aplicado dureza máxima con el club inglés, aunque aún no ha comunicado las sanciones deportivas que recibirá. «Se determinó que el propósito de estos planes era inflar artificialmente los ingresos del club y reducir sus costos en más de 900 millones de libras esterlinas (cerca de 1.000 millones de euros) durante el período afectado, para aparentar cumplir con las normas financieras», explica el comunicado de la Premier League.

Comunicado completo del CEO de la Premier League

La decisión principal establece los hechos de lo sucedido en el Manchester City durante este período. Detalla cómo el club infringió sistemáticamente las normas de la Premier League durante casi una década.

Esto también justifica la decisión de la Premier League de seguir adelante con este caso contra el Manchester City. Si bien el proceso hasta la fecha ha sido largo y difícil, la Liga se ha mantenido firme en su determinación de que los hechos se establezcan de forma independiente.

Es una responsabilidad fundamental de la Premier League garantizar que se respeten las Reglas, aprobadas por los propios clubes, para proteger la integridad de la competición. Es primordial que la Liga siga siendo competitiva y justa para todos los clubes y para los aficionados. Nos tomamos este papel muy en serio.

Este caso disciplinario y esta decisión son los más importantes en la historia de la Premier League. Aún quedan aspectos por resolver, incluyendo, y esto es crucial, la sanción que se debe imponer por estas infracciones. Ahora que contamos con la decisión de la Comisión, nos comprometemos a avanzar con rapidez en el resto del proceso para brindar seguridad jurídica a la Liga, a nuestros clubes y a nuestros aficionados.