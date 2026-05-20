Raphinha niega a medias rencillas con los jugadores brasileños del Real Madrid: «A veces nos calentamos»

Raphinha fue una de las cabezas de cartel de la lista definitiva de Carlo Ancelotti para el Mundial. El delantero del Barcelona jugará la Copa del Mundo que arrancará en las próximas semanas, y habló de las aspiraciones que tiene Brasil, el ambiente con los jugadores del Real Madrid en el que confesó hasta cierto punto las rencillas que ha habido alguna vez.

Aunque aún debe jugar el último partido de la temporada con los de Hansi Flick, su mente está puesta en Estados Unidos. Brasil parte como una de las favoritas del torneo y Raphinha confesó lo que ha hablado con Lamine Yamal sobre la posibilidad de enfrentarse en una final: Yo también firmo un partido así en la final, sería muy bueno. Nosotros también tenemos muchos jugadores de gran calidad de nuestro lado. Sería un partido muy interesante», dijo.

Un Lamine Yamal con el que mantiene una muy buena relación, pero al que a veces Raphinha le echa alguna bronca: «Le saco once años. Nuestras celebración la vimos en Internet y la hacemos. Le veo como mi hermano pequeño; hasta es más joven que el mío de verdad. Intento aconsejarle y transmitirle mi experiencia. Es un niño muy bueno, siempre escucha y me pide consejos, pero si hace alguna tontería, le llamamos la atención», comentó.

La relación de Raphinha con Vinicius y compañía

Otro de los puntos que analizó fue la relación con los futbolistas brasileños del Real Madrid como Vinicius, Rodrygo, Militao y Endrick. En los últimos Clásicos ha habido momentos muy tensos donde se vio a Raphinha muy nervioso. Dejó una reflexión de que, a veces, es inevitable darse palos en la selección: «Nunca lo noté mucho. Cuando llegamos con Brasil, dejamos a un lado la rivalidad de los clubes porque sabemos que estamos juntos defendiendo el país. No creo que sea forzado. Llegamos y nos llevamos bien Hasta en los Clásico nos respetamos. Al final, cada uno defiende a su equipo como lo tenga que hacer. A veces nos calentamos, pero es normal. Si un Clásico no se calentara, no sería un Clásico», apuntó en una entrevista para TNT Sport.

Por último, Raphinha confesó que las aspiraciones de Brasil en este Mundial son muy altas: «Estoy muy ansioso. Ahora tengo ansiedad por el Mundial. Es natural, no hay manera de cambiarlo. Poder mostrar que no es imposible llegar a la Selección Brasileña y al Barcelona. Eso sirve de motivación para los más pequeños. Es difícil, pero no es imposible. Toda la base es el trabajo, dedicación y aquello que uno quiera para su vida», zanjó.