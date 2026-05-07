Raphinha se hace la víctima para seguir en el Barcelona: «A la gente no le gusta verme aquí»

La salida de Raphinha del Barcelona siempre ha estado sobre la mesa. Considerado un activo muy importante y a la vez atractivo en el mercado, cada ventana siempre ha sido uno de los nombres más hablados para salir del conjunto azulgrana para hacer caja. Inglaterra, Arabia Saudí…muchos destinos que han cabreado al brasileño hasta que ha salido a hablar de cuál será su futuro.

Por todos es sabido que la primera etapa de Raphinha no fue la idónea. Con Xavi Hernández apenas arrancó después de que el Barcelona pagase casi 60 millones de euros por él. Una apuesta que tardó en dar sus frutos, pero que, aun así, nunca ha podido regatear los rumores de una venta ante las necesidades económicas del club. «Desde que fiché por el Barcelona y llegué el primer día, siempre se ha especulado con mi salida. A la gente no le gusta que esté aquí. Especialmente a la prensa», criticó.

Incidiendo en la información de un periodista, Raphinha explicó que todo se trataba de una forma de manipular la información: «Escribieron un artículo sobre mí que era todo mentira. Decían que me reuní con el Barcelona, que hablé internamente sobre mi indecisión, que no sabía si seguiría. Solo son mentiras», confesó en ESPN. A pesar de que la presente temporada ha estado lastrada por las lesiones, Raphinha ha conseguido firmar buenas cifras: 18 goles y 8 asistencias en 31 partidos.

Raphinha quiere ganar la Liga en el Clásico

Con el Clásico a la vuelta de la esquina, Raphinha confesó la expectación de ganar al Real Madrid para certificar definitivamente el título de Liga: «Es especial para mí ganarla, independientemente del rival. Para la afición y quienes llevan mucho tiempo en el club, es muy especial ganar contra nuestro máximo rival, pero para mí lo más importante es ganar la Liga. Si es contra el Madrid, mejor aún», concluyó.

Raphinha tiene contrato hasta junio de 2028, pero los rumores este verano apuntan a que no cesarán. Recientemente, el agente de Simone Inzaghi, entrenador del Al Hilal, desmintió que hicieran una oferta al brasileño del Barcelona: «No ha pedido su fichaje. Inzaghi ha decidido aplazar todo lo relacionado con los nuevos fichajes hasta final de temporada».