El Barcelona medita una nueva alternativa a Julián Álvarez para buscar sustituto a Lewandowski

El final de Liga se acerca y con él, el inicio de un mercado de fichajes más que movidito en las grandes competiciones, sobre todo en año de Mundial. El Barcelona no se quedará atrás en un mercado en el que esperan hacer movimientos importantes, de peso, jugadores que llegarán para marcar diferencias y ser primera espada. El relevo y sustituto de Robert Lewandowski se antoja como la pieza más determinante, donde el Barcelona contempla una nueva alternativa a Julián Álvarez, el gran deseado de Hansi Flick.

Con contrato hasta 2030 en el Atlético de Madrid y tras pagar por él 75 millones de euros hace apenas dos años, sacar a Julián Álvarez del Metropolitano se antoja una misión imposible para el Barcelona aunque sea el nombre ideal para relevar a Lewandowski. El argentino es cierto que se ha mostrado abierto al cambio pero quién desee sus servicios deberá negociar, y bien, con el cuadro culé.

Una operación de su magnitud, actualmente tasado en 90 millones de euros, supone un fuerte esfuerzo para un Barcelona que aún batalla con el fair play financiero, el mismo que limita su capacidad de inscripciones y, por ende, de movimientos.

En Barcelona gusta y mucho el nombre de Joao Pedro, delantero del Chelsea. Tal y como apunta Sport, el brasileño es el otro nombre que contempla el club como sustituto de Lewandowski en caso de no conseguir acercar posturas con el Atlético de Madrid por Julián Álvarez.

El Barça busca un delantero que tenga gol y que pueda hacer las funciones de Lewandowski, sobre todo de cara a puerta. Es cierto que ni el argentino ni el brasileño cumplen exactamente con el mismo perfil que el polaco, aunque ambos aportarían savia nueva a un equipo ya repleto de jóvenes talentos, con mucho futuro por delante.

Dentro de los parámetros que exige Flick en su arquetipo de delantero, consensuados y aceptados por Deco, la trayectoria en el Chelsea de Joao Pedro cumple a la perfección con todo. La movilidad del brasileño, su buen pie para asociarse y su facilidad para ver puerta –suma 20 goles y 9 asistencias en 43 partidos–, gustan y mucho en Barcelona, que le consideran una pieza que puede ser angular en un proyecto en el que ya sobresalen Raphinha y Lamine Yamal en el frente de ataque.

El caso concreto de Joao Pedro tampoco resultaría sencillo. El brasileño lleva solamente un año en el Chelsea, donde llegó procedente del Brighton a cambio de 63,70 millones de euros. Tiene contrato hasta 2033 y solamente una oferta superior podría contentar al conjunto blue, que debe amortizar como sea su operación. Actualmente está tasado en 75 millones de euros pero en Londres pedirán más.

Según el mencionado medio, ya se han producido los primeros contactos formales entre Deco y el círculo de Joao Pedro. En favor del brasileño juega que, puestos a lanzarse en una operación a gran escala, de un importante desembolso, la suya es mucho más económica que la de Julián Álvarez, actualmente, una diferencia de por lo menos 50 millones según las estimaciones. Eso en Can Barça es otro fichaje.