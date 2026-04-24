Rajada en Polonia contra Flick: «Lewandowski no se merece el trato que se le está dando»

Hansi Flick ha terminado por echar la cruz a Robert Lewandowski. El entrenador alemán ha tomado una decisión con el delantero polaco, su rendimiento ha caído y ya le pone a la cola en la terna de ‘nueves’, tiene otras alternativas a las que le da más peso a medio y largo plazo. El polaco ha sido una pieza importantísima en la reconstrucción del equipo, tras la salida de Leo Messi y el nuevo mandato de Joan Laporta. Exprimido, el club ya le ve más como actor secundario y se le está relegando poco a poco a ese rol, algo que en Polonia ha despertado la ira contra Flick de muchos compatriotas de Lewandowski.

La crítica más severa llega de un jugador que, para aficionados de la vieja escuela del Hércules, recordarán. Hablamos del ex futbolista, Jan Tomaszewski, guardameta del Hércules en la 81-82 que jugó varios Mundiales con Polonia. Es el ex internacional con Polonia el que carga con dureza contra Hansi Flick por cómo está gestionando toda la situación con Robert Lewandowski, al que señala de no estar capacitado para llevar este tipo de casos.

«El señor alemán trata a Robert Lewandowski en estos momentos del mismo modo que trata a todo el equipo del Barcelona», menciona Tomaszewski sobre Flick, al que señala que «no está capacitado para gestionar a un equipo de primer nivel en Europa y lo demuestra cada semana».

De hecho, el ex jugador polaco fue más allá y apuntó que Flick «tiene que admitir, que usted arruinó toda la situación , igual que arruinó su trabajo con la selección alemana», vaticinando en declaraciones para Super Express que «su etapa en el Barça no acabará bien».

«El polaco más popular del mundo, un hombre que debería haber ganado el Balón de Oro dos veces, está siendo tratado como si fuera una moneda de cambio. Robert no se lo merecía. No merece el trato que se le está dando en el Barcelona por parte de su entrenador», concluye Tomaszewski sobre el papel de Lewandowski durante todo esta temporada a las órdenes de Hansi Flick, que no es de su total simpatía por cómo está gestionando estos últimos versos de la carrera del delantero en el Barcelona.

Y es que desde que comenzó el año, el bajón de participación de Robert Lewandowski ha sido muy alto, sobre todo en la comparativa con años anteriores. El polaco no ha sufrido lesiones importantes desde que comenzó el curso y aún así no ha tenido el peso que tuvo en el pasado.

12 titularidades en 26 partidos del Barcelona en 2026 es lo que suma Lewandowski, en los que solamente ha completado los 90 minutos en tres ocasiones. Además, solo fue titular en uno de los cuatro partidos de eliminatorias que ha disputado ante el Atlético de Madrid el Barça, solamente en ida europea y fue sustituido al descanso. Lleva tres partidos sin ser titular desde entonces y en Polonia están que trinan.

Mientras el Barcelona y Flick le empujan fuera, otros clubes de pedigrí, como es el caso de la Juventus, se preparan para ofrecerle un contrato que le coloque en la posición que se merece un jugador de su trayectoria.