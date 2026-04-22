La Juventus tienta a Lewandowski ante la pasividad del Barcelona

El futuro de Robert Lewandowski está, cada día, más lejos del FC Barcelona. Si ya de por sí el rumbo actual del delantero en los planes de Hansi Flick es cada vez más incierto, revelado a un segundo plano o titularidad circunstancial, la oferta de renovación que le ha planteado el club culé es a la baja y asumiendo ese nuevo rol que le aleja del foco. En esta tesitura ha aparecido la Juventus que ofrece un papel protagonista y una oferta económica mucho más sugerente que la culé.

El Barcelona tiene claro que este verano quiere dedicar una de sus grandes inversiones en el fichaje de un gran delantero. El tiempo de Robert Lewandowski como ‘9’ de primer nivel parece consumido, al menos a ojos de la cúpula culé y Flick, que ven ya un deterioro patente en el rendimiento del polaco. Las lesiones con él han sido más recurrentes de lo habitual en esta temporada, situación que le ha impedido ser constante, dando un paso al frente Ferran Torres, que ha sumado muchos puntos para el entrenador alemán.

Es por esto por lo que el Barcelona, de continuar contando con Lewandowski, le ofrecerá una renovación muy a la baja, por un año más de contrato solamente, reduciendo ostensiblemente sus emolumentos, ahora mismo muy elevados. En esas dudas, sin una oferta real y en firme encima de la mesa, más allá de la buena fe que profesa el conjunto culé, han ido apareciendo otros actores que pueden terminar por llevar al polaco por otros caminos.

La pasividad del Barcelona ante la renovación y continuidad de Lewandowski, sin las cosas claras aún en la cabeza, ha permitido que en las últimas semanas se una un verdadero competidor, la Juventus. Opciones en Estados Unidos y Arabia Saudí llevan meses sonando en torno a Lewandowski, pero hasta ahora ningún club serio de primer nivel europeo se había interesado tan firmemente como lo está haciendo la entidad italiana.

La Juventus echa cuentas por el fichaje de Lewandowski

La Juventus quiere llevarse a Lewandowski a Turín este próximo verano ante la frialdad del Barcelona y es que, según Tuttosport, ya habría trascendido un primer ofrecimiento ante las falta de acuerdo entre el delantero y el club catalán. Asegura que el agente del futbolista, el reconocido Pini Zahavi, ya está con las orejas bien abiertas ante posibles pretendientes, entre los que se encuentra el club turinés.

Pini Zahavi se reunirá en las próximas semanas con la Juventus para escuchar detenidamente el ofrecimiento que, según relatan desde Italia, partiría desde unos sugerentes 6 millones de euros más variables en forma de bonus, unas cifras muy alejadas de las que está dispuesto a ofrecer el Barcelona en estos momentos por Lewandowski.

La propuesta de la Juventus es, además, más sugerente en el plano deportivo, ya que el papel que desempeñaría inicialmente Lewandowski es el de principal referente del ataque bianconeri. Esto seduce especialmente al polaco, que habría rechazado ya escuchar ofertas de otros clubes italianos como el Milan, ya que su objetivo de permanecer en Europa es jugar y ser importante, no estar por estar.