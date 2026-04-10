Lewandowski se ofrece al Milan

Robert Lewandowski ha comenzado a moverse pensando en su futuro y se habría ofrecido al Milan. El delantero polaco, de 37 años, termina contrato con el Barcelona este verano y no va a seguir en el club. Sus agentes ya han empezado a movilizarse en busca de un nuevo destino, para que el internacional con Polonia pueda seguir disfrutando del fútbol de élite.

Desde Italia afirman que Lewandowski se ha ofrecido al Milan. Aunque los rossoneri no serían los únicos interesados, ya que la Juventus también habría fijado su mirada el atacante del Barcelona. Robert busca nuevos retos, cree que todavía puede seguir compitiendo al máximo nivel y buscará un destino en el que poder hacerlo.

No entra en los planes de Hansi Flick para la próxima temporada. De hecho, la dirección deportiva del Barça ya tiene varios candidatos apuntados para sustituirle, entre los que destaca Julián Álvarez. Lewandowski suma 17 goles y 3 asistencias en 39 partidos esta temporada, pero esos números no son suficientes para que el club azulgrana le ofrezca la renovación. Por tanto, el polaco pondrá fin este verano a su etapa en la Ciudad Condal tras cuatro temporadas.

Ante esta situación, La Gazzetta dello Sport publica que el delantero se ha ofrecido al Milan. «Decir que Lewandowski se está ofreciendo es quedarse corto; sin duda busca un nuevo reto importante. El Milan, que aspira a un resurgimiento internacional, vuelve a ser uno de esos clubes: por eso Robert ha decidido dar un paso al frente. En Italia, la Juventus, que lleva tiempo interesada, también podría ser una opción», explica Alessandra Gozzini, periodista del citado diario italiano.

Cabe recordar que el Milan no tendría que pagar traspaso, ya que Lewandowski aterrizaría libre al terminar contrato con el Barcelona. Pero el principal problema de estas negociaciones es el elevado salario del jugador: «El salario sigue siendo alto, pero los rossoneri harán sus cálculos», aseguran desde Italia. El polaco es uno de los grandes nueves de los últimos años, pero su rendimiento ha bajado notablemente con respecto al curso pasado, donde anotó 42 goles en 52 partidos.