El papel higiénico tiene los días contados y su sustituto cada vez está más cerca: va a ser la tendencia en todos los baños en 2027

Los inodoros japoneses han llegado a España para ir acabando poco a poco con el papel higiénico de forma progresiva. Estos WC inteligentes han irrumpido con fuerza en nuestro país y ya son muchos los establecimientos que ponen a disposición de los españoles el producto estrella de este año, que también representa una ventaja ecológica, ya que genera un ahorro del 70% con respecto a los inodoros tradicionales. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los inodoros japoneses que llegan a España para acabar con el papel higiénico.

Los WC inteligentes han sido santo y seña de Japón a lo largo de la historia. Ya sea a través de la televisión o si alguna vez te has dejado caer por el país del Sol Naciente, habrás comprobado in situ las bondades de los inodoros japoneses que hacen una oda a la limpieza. Estos WC se caracterizan por disparar un chorro de agua para sustituir al papel higiénico y también ofrecen la posibilidad a los usuarios de jugar con las fuerzas, temperaturas del agua y hasta poner música.

Bueno, pues el futuro ha llegado a España y ahora en nuestro país la mayoría de los establecimientos que comercian con sanitarios también venden los clásicos inodoros japoneses. Simplemente teniendo una toma de agua cerca y una toma de corriente (algunos funcionan solo con presión de agua sin necesidad de acceder a la luz), podrás llevar Japón al baño de tu casa. Estos inodoros han evolucionado también con el paso del tiempo y, además de a la limpieza, también hacen una oda a la tecnología y a la eficiencia.

Y es que, según datos de la Fundación Aqua, los inodoros japoneses representan un ahorro del 70% con respecto a los inodoros tradicionales. ¿El motivo? Mientras que los WC de toda la vida requieren de entre 7,5 y 26,5 litros por descarga, los nuevos inodoros inteligentes consumen 3,8 litros. Además del gasto de agua, este avance de la tecnología también elimina la necesidad de utilizar el papel higiénico y las toallitas húmedas que se han convertido en un problema para el medio ambiente y los mares en los últimos años.

Los wc inteligentes para acabar con el papel higiénico

«Un inodoro japonés combina las funciones de un inodoro tradicional con las de un bidé, incorporando tecnología electrónica. Mediante una cánula retráctil, ofrece una limpieza con agua cuya temperatura, presión y posición puedes personalizar totalmente». Esto se puede leer en la página oficial de Leroy Merlín, la empresa de distribución de productos del hogar que ya pone a disposición de los españoles estos inodoros japoneses que llegan para acabar con el papel higiénico. O al menos hacerlo menos importante.

Estos inodoros japoneses representan una ventaja con respecto a los WC tradicionales en espacio, ya que sólo se necesita un solo sanitario en lugar de combinar el inodoro más el bidé. La más importante quizá tiene que ver con la higiene, ya que este proceso es mucho más limpio, ya que es automático, eficaz y no requiere de la intervención de las manos. Estos inodoros japoneses también hacen una oda al confort gracias a los asientos calefactables, que son primordiales para los meses de invierno, y también proporcionan un secado con aire.

Otros extras que incluyen estos WC inteligentes son la cánula autolimpiable que se esteriliza antes y después de cada uso, también secado con aire caliente, un sensor para abrir y cerrar la tapa automáticamente y las luces LED que ahora se han implantado para iluminar el inodoro durante la noche. La desventaja de estos inodoros japoneses, de momento, está en su precio, ya que son más caros que los tradicionales y los puedes encontrar a partir de 500 euros.