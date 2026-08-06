La contundente reflexión de Platón sobre el populismo: «La tiranía nace de la democracia cuando el pueblo confunde la libertad con el libertinaje»

«La tiranía nace de la democracia cuando el pueblo confunde la libertad con el libertinaje y el desprecio por las leyes». Con esta contundente reflexión, Platón dejó una de las advertencias políticas más influyentes de la historia. El filósofo ateniense, discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles, analizó los distintos sistemas de gobierno y defendió que la democracia solo puede mantenerse fuerte cuando la libertad va acompañada de responsabilidad, respeto por las normas y compromiso con el bien común. Más de dos mil años después, sus palabras siguen generando debate en todo el mundo.

La libertad necesita responsabilidad

Para Platón, la libertad era uno de los mayores valores de una sociedad, pero también podía convertirse en un riesgo si se interpretaba como la posibilidad de hacer cualquier cosa sin asumir límites. El pensador sostenía que cuando los ciudadanos dejan de respetar las leyes y anteponen únicamente sus intereses personales, la convivencia comienza a deteriorarse y las instituciones pierden fuerza.

En ese escenario, explicaba, aumenta la inestabilidad social y política. La falta de confianza entre los ciudadanos, el enfrentamiento constante y el debilitamiento de las normas crean un ambiente propicio para que aparezcan líderes que prometen devolver el orden a cualquier precio.

El peligro del populismo

Platón consideraba que algunos dirigentes podían aprovechar el descontento popular para ganarse el apoyo de la ciudadanía mediante discursos simples, promesas atractivas y la búsqueda de enemigos comunes. Según su análisis, cuando las emociones sustituyen al razonamiento y las decisiones dejan de apoyarse en el respeto por las leyes, la democracia corre el riesgo de perder el equilibrio que la sostiene.

Para el filósofo ateniense, ese proceso podía desembocar en una concentración excesiva del poder. Lo que inicialmente se presenta como una defensa de la libertad termina convirtiéndose, paradójicamente, en una limitación de los derechos y en el nacimiento de un gobierno autoritario.

Con esta reflexión, Platón recordó que ninguna sociedad puede sostenerse únicamente sobre la libertad si esta no va acompañada de responsabilidad. Más de dos mil años después, su advertencia sigue invitando a pensar sobre el delicado equilibrio entre los derechos individuales, el cumplimiento de las leyes y la estabilidad democrática, una cuestión que continúa siendo uno de los grandes debates de nuestro tiempo.