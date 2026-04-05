Platón, filósofo griego, sobre los jefes: «Quién no es bueno sirviendo, no será bueno mandando»

En una sociedad donde el éxito suele medirse por la ambición y la competencia, conviene recordar una de las reflexiones más valiosas de Platón, el célebre filósofo griego del siglo IV a.C.: «Quién no es bueno sirviendo, no será bueno mandando». Esta afirmación, aparentemente sencilla, resume su visión sobre el liderazgo y la ética. Para él, un buen líder no nace únicamente del deseo de mandar, sino de la capacidad de comprender las necesidades de los demás y de actuar con virtud y empatía. Según la filosofía platónica, el liderazgo se fundamenta en el conocimiento, la virtud y la práctica de la justicia.

Hoy, diversos estudios sobre liderazgo muestran que los directivos más efectivos son aquellos que comprenden la importancia del servicio dentro de su organización. Es lo que algunos expertos denominan «liderazgo servicial», entendiendo como tal un modelo en el que los líderes actúan primero como servidores, priorizando siempre las necesidades de su equipo. Además, la frase de Platón tiene un significado muy profundo más allá del ámbito laboral. En la política moderna, los líderes que se acercan a los ciudadanos con empatía y compromiso logran resultados sostenibles y construyen una base de confianza.

La reflexión de Platón sobre los jefes

En pleno siglo XXI, la digitalización, la globalización y la hiperconectividad han transformado la sociedad por completo. Sin embargo, la enseñanza de Platón continúa vigente. En el ámbito personal, invita a reflexionar acerca de la autoridad que cada uno ejerce en la vida cotidiana con respecto a los demás y resalta la importancia de comprender primero, luego servir y, finalmente, dirigir. En el ámbito profesional, expertos en psicología organizacional destacan que los equipos donde los líderes actúan con humildad y compromiso tienden a replicar estas conductas.

Aplicar esta enseñanza requiere autoconsciencia, paciencia y disposición para aceptar otros puntos de vista. Platón destacaba que la experiencia, el autoconocimiento y la práctica constante son esenciales para un liderazgo sólido. Su frase también nos invita a valorar la humildad como virtud clave. En conjunto, se trata de un enfoque que combina ética, experiencia, empatía y sabiduría.

El liderazgo que no se basa en servir puede generar abusos, desconfianza y fracaso. En cambio, un líder que ha aprendido a servir gana respeto, une al grupo y logra resultados duraderos. Platón nos recuerda que un buen líder no se define por su cargo ni su poder, sino por su capacidad de comprender, ayudar y actuar antes de exigir autoridad.

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