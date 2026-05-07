Ana Rosa Quintana hace un mordaz retrato de Mónica García: «Sólo con escucharla dan ganas de abastecerse de papel higiénico»

Ana Rosa Quintana ha sacado su lado más irónico este jueves para referirse a Mónica García y sus declaraciones sobre el crucero con el brote de hantavirus. La presentadora de El programa de AR (Telecinco) ha criticado la cogobernanza de la que presume el Gobierno de Pedro Sánchez a la hora de gestionar una crisis, cogobernanza que, realmente, brilla por su ausencia, según la periodista.

La presentadora ha ido directa al grano en el editorial con el que ha arrancado su programa. «Sólo con escuchar a la ministra de Sanidad, dan ganas de salir corriendo a abastecerse de papel higiénico», ha dicho con un tono mordaz Ana Rosa Quintana, para subrayar la poca credibilidad de una ministra de Sanidad que «se hace cargo de la emergencia sanitaria mundial del hantavirus» mientras «tiene a los médicos en huelga».

Ana Rosa Quintana ha mencionado «la palabra favorita de Sánchez durante el relato del coronavirus», que fue «cogobernanza», para señalar cómo «ahora la pantomima se repite» con el Gobierno de Canarias de Fernando Clavijo. Éste «ha recibido dos llamadas de la ministra de Sanidad, y han sido para imponerle que el barco holandés contaminado atraque en Tenerife», ha explicado la presentadora, y ha matizado que Clavijo se ha negado «ante la falta de información y protocolos».

«El holandés errante era un mítico barco fantasma condenado a navegar eternamente sin tocar puerto, salvo a su paso por Canarias. El presidente canario se pregunta por qué les toca a ellos cuando el resto de países por los que ha pasado tienen aeropuertos», ha dicho la periodista y, a continuación, ha denunciado que «Canarias se ha convertido en la Aldea Gala de todas las crisis humanitarias del planeta, sin que nadie les consulte».

De hecho, «el gobierno canario asegura que se enteró por la tele» de que el destino del barco era Tenerife. Por ello, la periodista entiende que, «en realidad, la cogobernanza [de Sánchez] sólo sirve para las mesas bilaterales con los socios vascos y catalanes», porque «el resto de comunidades se tiene que someter a los mandatos o al vacío de Moncloa». A modo de ejemplo, ha mencionado la DANA, el accidente de Adamuz o las borrascas, con una gestión del Ejecutivo central propia de la «deslealtad institucional, falta de transparencia o improvisación» con la que se genera «confusión y caos».

Ni siquiera «las ministras se ponen de acuerdo», ha criticado Ana Rosa Quintana. Porque, por un lado, Mónica García asegura que «los españoles del crucero van a permanecer en cuarentena en el hospital Gómez Ulla de Madrid» y ha dado garantías de que así será porque el Ejecutiva «cuenta con los instrumentos legales suficientes para adoptar medidas que «protejan la salud pública»; y, por otro lado, Margarita Robles, ministra de Defensa, «señala que la cuarentena es voluntaria, por lo que el que quiera puede salir del hospital y marcharse a su casa». «Sólo falta recuperar el comité de expertos del covid», ha ironizado la periodista.

Finalmente, este jueves Clavijo ha conseguido ganar el pulso al Gobierno de Sánchez, por lo que el crucero con el brote de hantavirus no atracará en el puerto de Granadilla de Abona (Tenerife), sino que sólo fondeará. La evacuación de los pasajeros y tripulantes se hará con una lancha que los recogerá y trasladará al aeropuerto. Mónica García lo ha confirmado, después de asegurar que sí iba a «atracar en Granadilla de Abona».

Para terminar, Ana Rosa Quintana ha elevado el tono sarcástico de su discurso: «Las conclusiones del fiscal en el juicio mascarillas ha señalado que esta corrupción continuada carcome nuestra democracia. Por cierto, el Papa viene a España en junio y, tras reunirse con el presidente, va a visitar una cárcel donde podrá lavar los pies al que fuera su mano derecha durante la pandemia», ha sentenciado Ana Rosa Quintana en alusión a José Luis Ábalos.