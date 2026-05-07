Clavijo dobla el pulso al Gobierno: el crucero del hantavirus no atracará en Tenerife, sólo fondeará

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha doblado el pulso al Gobierno de Pedro Sánchez. El crucero con el brote de hantavirus, finalmente, no atracará en el puerto de Granadilla de Abona (Tenerife), sólo fondeará y la evacuación de los pasajeros será con un lancha.

Así lo ha anunciado Clavijo en declaraciones ante los medios tras el encuentro que ha mantenido este jueves en el Ministerio de Sanidad con su titular, Mónica García, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

El presidente canario ha trasladado al Gobierno central su rechazo a que el crucero se dirija a las islas, aunque la ministra de Sanidad le ha informado de que el buque, finalmente, no atracará. «Creemos que una muy buena noticia porque los vectores de posible contagio y de riesgo se disminuyen, y por lo tanto la evacuación de esos pasajeros va a ser con una lancha o una nave nodriza que pueda ir, recogerlos, trasladarlos y llevarlos al aeropuerto», ha señalado el dirigente autonómico.

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha tratado de defender en Al Rojo Vivo que la posibilidad de desembarcar nunca estuvo sobre la mesa, pero lo cierto es que esta misma mañana, Mónica García ha defendido que el barco iba a «atracar en Granadilla de Abona».

La ministra ha confirmado a través de redes sociales la información adelantada por Clavijo. «Se ha informado de que el buque permanecerá en régimen de fondeo, sin atracar en puerto, y que su estancia en aguas canarias será la mínima imprescindible desde el punto de vista sanitario y logístico, tal y como estaba previsto desde el principio y como establecen los protocolos».

Asimismo, ha informado de que «los pasajeros serán evaluados dentro del propio buque y sólo desembarcarán para su traslado o repatriación con equipos de protección, un operativo sanitario específico y sin contacto con la población».

Esta decisión responde a las exigencias del Ejecutivo canario, que ha insistido en que el crucero esté «el menor tiempo posible» en las costas del archipiélago y que, una vez se produzca el desembarco de todos los pasajeros, se dirija a Países Bajos.

Hemos tenido una reunión productiva con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Le hemos trasladado la necesidad de actuar desde la responsabilidad institucional. En una situación de salud pública como esta, la coordinación y la confianza entre instituciones forman parte… pic.twitter.com/dcw8b579RG — Mónica García (@Monica_Garcia_G) May 7, 2026

Pero éste no es el único lío que ha protagonizado el Gobierno de Pedro Sánchez a cuenta de esta crisis sanitaria. Los ministerios de Sanidad y Defensa se han enfrentado por el confinamiento de los pasajeros del crucero. Mónica García ha asegurado que el Gobierno «cuenta con los instrumentos legales suficientes» para adoptar las medidas necesarias que permitan «proteger la salud pública», mientras que Margarita Robles ha afirmado que la cuarentena prevista en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla será de carácter «voluntario».

Desde el Partido Popular han recordado que este «descontrol lo pagamos todos» y que «estamos sin información y escuchando versiones diferentes según el ministro que hable». Así se ha pronunciado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en una entrevista en El Programa de Ana Rosa.

Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha dicho que «Pedro Sánchez no tiene ningún escrúpulo y es capaz incluso de provocar una epidemia con tal de que no se hable de la ciénaga de corrupción que preside».