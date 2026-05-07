Ayuso critica al Gobierno por su gestión del crucero con hantavirus: «Su descontrol lo pagamos todos»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado al Gobierno su gestión del crucero con hantavirus que llegará a Canarias este fin de semana: «Estamos sin información y escuchando versiones diferentes según el ministro que hable» ha reprochado la presidenta. La líder madrileña ha recriminado que «siempre que pasan este tipo de cosas, Madrid y Canarias» tienen prioridad para concentrar problemas».

Ayuso, quien se encuentra de viaje institucional en México, ha lamentado en El programa de Ana Rosa el descontrol del Gobierno español en la gestión de la crisis del hantavirus, descontro que «acabamos pagando todos los españoles» según la líder madrileña. La presidenta madrileña ha señalado que el único contacto que ha mantenido con el Gobierno ha sido una reunión con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien, según la presidenta, se limitó a «leer las informaciones de la prensa».

Los 14 pasajeros españoles a bordo del crucero serán trasladados al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid. Ayuso ha señalado que tiene «plena confianza» en dicho hospital, pero no entiende bajo «qué criterios» se ha seleccionado a Madrid como la ciudad para atender a estos ciudadanos.

La confusión de la presidenta viene por una ausencia de información por parte del Gobierno, ya que desde el Ejecutivo madrileño no saben «ni en qué situaciones se encuentran» estos pasajeros ni si van a «tener que realizar cuarentenas obligatorias». Ante esta situación Ayuso ha asegurado que «no hay nadie al volante nunca» dentro del Gobierno de España.

A pesar de que la gestión de estos pacientes es un asunto de nivel estatal, la presidenta de la Comunidad ha reprochado la falta de coordinación entre los ministros del Gobierno a quienes ha señalado de dar «informaciones diferentes» lo que ha provocado una «confusión absoluta» tanto en Madrid como en Canarias.

Ayuso ha aclarado el plan de actuación de la Comunidad de Madrid para superar la crisis: «Nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano, nuestro sistema sanitario, el de Madrid, es de primer orden» ha señalado la presidenta.