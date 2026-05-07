Margarita Robles dice que la cuarentena de los 14 españoles del crucero será «voluntaria»

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado que la repatriación de los 14 españoles a bordo del crucero afectado por un brote de hantavirus ya está lista y que la cuarentena prevista en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, tendrá carácter «voluntario».

En declaraciones a los medios, la titular de Defensa explicó que el operativo se llevará a cabo en un «avión militar especialmente medicalizado con las medidas de seguridad necesarias para que no haya ningún tipo de contagios». El dispositivo estará gestionado por la Unidad Médica de Aeroevacuación (UMAR).

El plan, coordinado junto al Ministerio de Sanidad y siguiendo las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS), prevé trasladar a los afectados desde Canarias hasta la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, desde donde serán ingresados posteriormente en el Hospital Gómez Ulla.

Robles también señaló que se adoptarán «todas las medidas de prevención» tanto para la tripulación como para el personal sanitario encargado de atender a los viajeros, aunque recalcó que los repatriados son «asintomáticos».

Carácter voluntario de la cuarentena

La ministra destacó además que los ciudadanos «tienen que firmar un consentimiento informado» para someterse a la cuarentena en el centro hospitalario militar. «Puesto que es una medida privativa de libertad y que exige estar durante el tiempo de la cuarentena privado de libertad en una habitación, hay que dar un consentimiento para ello», afirmó.

Los afectados permanecerán en «habitaciones individualizadas», «siempre que voluntariamente quieran». Robles precisó asimismo que, al tratarse de personas sin síntomas, el aislamiento no se realizará en una unidad de infecciosos como las destinadas a patologías de alta gravedad. «En este caso el aislamiento no será en una unidad de infecciosos como es la unidad del Ébola», indicó.

Sanidad dice que se tomarán «todas las medidas legales»

El Ministerio de Sanidad espera que los españoles a bordo del crucero afectado por un brote de hantavirus «quieran recibir el mejor cuidado médico posible» a su regreso a España y ha subrayado que, «en todo caso, el Gobierno tomará las medidas legales necesarias para garantizar la salud pública».

Fuentes del Ministerio de Sanidad se han expresado de ese modo poco después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, asegurase que la cuarentena para los 14 españoles del crucero en el que hubo contagios de hantavirus será voluntaria.

Las fuentes de Sanidad citadas confían en que «esas personas y sus familiares lo que quieren es estar protegidos, cuidados y recibir el mejor cuidado medico posible».

Y han añadido que, en todo caso, «el Gobierno tomará las medidas legales necesarias para garantizar la salud pública con todos los instrumentos legales a su disposición. Como no podría ser de otra manera».