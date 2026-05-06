El Gobierno evacuará en avión militar a los 14 españoles del crucero con hantavirus al Hospital Gómez Ulla

El Gobierno de Pedro Sánchez ha comunicado que llevará el crucero con hantavirus, donde han muerto tres personas, al puerto de Granadilla de Abona, al sur de Tenerife y que trasladarán a los 14 españoles en avión militar hasta el hospital militar Gómez Ulla, donde permanecerán en vigilancia y en cuarentena.

«Es el puerto más cercano con capacidades técnicas para asumir dicha ayuda». Así lo ha informado en la rueda de prensa tras la reunión interministerial para abordar la acogida en Canarias del crucero en el que viajan varias personas afectadas por hantavirus, y por cuya afección murieron tres personas en la que ha comparecido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la titular de Sanidad, Mónica García.

Este miércoles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido de urgencia, además de con la ministra de Sanidad y el de Interior; los titulares de Memoria Democrática y Política Territorial, Ángel Víctor Torres; y de Transportes, Óscar Puente.

Según apuntan desde La Moncloa, se ha tratado de una reunión de «seguimiento» para «atender la solicitud de la OMS al Gobierno de España para acoger a la embarcación MV Hondius en las Islas Canarias». Y lo enmarcaban dentro del «cumplimiento del derecho internacional y el espíritu humanitario».

A bordo del buque se han identificado seis casos, de los cuales dos han sido confirmados por laboratorio. La situación es especialmente delicada: tres personas han fallecido, una permanece en estado crítico en Sudáfrica y otras dos requieren atención urgente. Además, existe al menos un caso sospechoso en cuarentena.