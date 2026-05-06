Sánchez abre España al crucero del hantavirus un mes después de producirse el primer muerto a 6.500 kms de Canarias

El Gobierno de Pedro Sánchez ha aceptado, a petición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), abrir España y en concreto las Islas Canarias al crucero del brote de hantavirus, el MV Hondius, un mes después de que se produjera el primer fallecimiento a bordo, de los tres que se han registrado. Un ciudadano holandés, de 70 años, murió el pasado 11 de abril en la embarcación de lujo a más de 6.000 kilómetros de Tenerife, donde se prevé que el crucero haga escala en un plazo de tres a cuatro días.

A través de un comunicado emitido en la noche del martes por el Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, el Gobierno de España anunciaba su cesión a las pretensiones de la OMS y la consiguiente aceptación de que las Islas Canarias acojan a los pasajeros del MV Hondius. «Por obligación legal y moral», se justifican desde el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez, en una decisión a la que se opone el Gobierno canario, tal y como ha confirmado este miércoles el presidente autonómico, Fernando Clavijo.

El crucero MV Hondius ha recorrido más de 15.000 kilómetros desde que 149 personas –88 pasajeros y 59 miembros de la tripulación– embarcaran el pasado 20 de marzo en Tierra del Fuego, Argentina. Entre las nacionalidades presentes, un total de 23, está representada de manera numerosa España, con hasta 14 personas; 13 pasajeros y un tripulante.

El barco cuenta con todo tipo de lujos en sus 107 metros de eslora y el precio de un viaje en su interior oscila entre los 15.000 y 25.000 euros. Sin embargo, un brote de hantavirus, virus transmitido principalmente por roedores que puede provocar cuadros clínicos severos a nivel respiratorio, ha provocado una tragedia con tres personas fallecidas y ocho contagiadas.

El 20 de marzo, el crucero partió desde Ushuaia (Isla de Tierra del Fuego, Argentina) sin visos de complicaciones y sí con una gran previsión en cuanto a la visita de territorios con diversos ecosistemas y con gran atractivo. Entre las paradas del crucero, además de la mencionada Ushuaia, se encontraban la Antártida, las Islas Sandwich, las Islas Tristán de Acuña, Santa Elena, la Isla Ascensión y Cabo Verde, donde ha finalizado el trayecto a la espera de la escala en las Islas Canarias, aprobada por el Gobierno de Sánchez.

La ruta, siguiendo el itinerario del Atlántico Sur, comenzó a torcerse el 6 de abril, cuando un hombre de nacionalidad holandesa y de 70 años, empezaría a encontrarse mal. El cuadro, con fiebre, dolores abdominales, de cabeza y diarrea, se complica con importante dificultad para respirar y deriva en el fallecimiento el 11 de abril, hace 25 días, con una causa que no es posible determinar en ese momento.

Dos de los tres muertos, a bordo

El cadáver permanece en el crucero MV Hondius hasta que este atraca en la Isla de Santa Elena, a unos 2.000 kilómetros de Angola, donde desembarca el cuerpo fallecido junto a su esposa, para iniciar la repatriación en dirección a su país de origen. La mujer, de 69 años, comienza a mostrar síntomas similares a los que empezaron a mostrarse en su marido en el trayecto a Sudáfrica. En el aeropuerto de Johannesburgo, se desmaya y muere en un centro de salud el 27 de abril.

Un día después del fallecimiento de un segundo pasajero del crucero, una mujer de nacionalidad alemana comienza a sentirse mal. El empeoramiento es rápido, con síntomas de neumonía que derivan en su muerte, también a bordo, el 2 de mayo. Las causas siguen siendo desconocidas pero el mismo día, pruebas de laboratorio realizadas en Sudáfrica a una cuarta persona, británica, que se encuentra en la UCI, confirman la infección por hantavirus. El 4 de mayo, con el barco ya en Cabo Verde, también se identifica el virus en la mujer holandesa fallecida días atrás.

Médicos del país africano atienden, en las proximidades de su territorio, a tres pasajeros que presentan fiebre alta y otros síntomas que coinciden con los de los fallecidos. A pesar de la evaluación y la recogida de muestras, no conceden permiso para atracar en puerto ni para el desembarco de los enfermos. La OMS aconseja entonces la escala del crucero MV Hondius en las Islas Canarias, tras la negativa de Cabo Verde, a lo que el Gobierno de España acaba por ceder y aceptar, aun con la negativa desde el Ejecutivo canario. Se prevé que entre el 8 y el 9 de mayo el crucero llegue a Tenerife.

Canarias, en contra de la escala

Fernando Clavijo, presidente de Canarias, ha criticado duramente este miércoles la decisión del Gobierno central y ha exigido una «reunión urgente» con Pedro Sánchez ante una decisión que no obedece a «ningún criterio técnico» y sobre la que no hay «información suficiente para mantener un mensaje de calma y garantizar la seguridad de la población canaria».

Clavijo se opone, asegura que «no se puede permitir» que el brote entre en Canarias y señala la «deslealtad institucional» del Gobierno, y en concreto de la ministra de Sanidad, Mónica García, por no haber trasladado las explicaciones correspondientes sobre los criterios que ha seguido la Organización Mundial de Salud (OMS) al respecto de un virus que cuenta con un 32% de mortalidad, según datos oficiales.