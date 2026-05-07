Manuel Domínguez: «Prefiero no pensar que Sánchez manda el barco a Canarias porque gobierna el PP»

«Sánchez es capaz de todo pero prefiero no pensar que manda el barco a Canarias porque gobierna el PP [en coalición]». Es la dualidad que ronda la cabeza de Manuel Domínguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias. No se fía de Sánchez, lo ve «capaz -reitera- de cualquier cosa, que no quepa la menor duda», pero no de tanta frialdad y cálculo político habiendo vidas humanas por medio: «Hablamos de personas, de vidas y no creo que nadie pueda tener tan poca humanidad o, al menos, a mí no me cabe en la cabeza».

Manuel Domínguez y el PP gobiernan Canarias en coalición con Coalición Canaria, del presidente Fernando Clavijo, y la Agrupación Herreña Independiente con el apoyo parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera. Desalojaron del Gobierno en 2023 a Ángel Víctor Torres, ojito derecho de Sánchez y premiado con un ministerio del Gobierno del PSOE pese a aparecer salpicado por la trama de corrupción de Ábalos, Koldo y Aldama.

Canarias está que trina con el Gobierno. El vicepresidente Manuel Domínguez reitera una y otra vez: «La pregunta es ¿por qué envía el Gobierno el barco a Canarias si están todos sanos? ¿Por qué no los repatrían desde Cabo Verde a sus países?». El gobierno canario no ha obtenido respuesta. El MV Hondius, de bandera holandesa, llegará el sábado a Tenerife. Según el ejecutivo, los pasajeros, de diversas nacionalidades, no bajarán a tierra y permanecerán en el buque hasta que el lunes sean repatriados a sus países. Manuel Domínguez no entiende que el ejecutivo de Sánchez y Mónica García someta a tres días más de navegación por el Atlántico a decenas de personas angustiadas, «que han visto morir gente en el barco y ellos mismos no saben si están bien o mal».

Improvisación

Manuel Domínguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias, afirma que el ejecutivo central «se ha tomado a la ligera el hantavirus». Cree, además, que está «improvisando» y le acusa de «absoluta falta de información y transparencia».

Manuel Domínguez observó con perplejidad, ayer, la rueda de prensa en Moncloa de la ministra Mónica García y del ministro Fernando Grande-Marlaska, después de estar desaparecidos durante cinco días, tras conocerse la crisis sanitaria en el crucero y haciendo casi un mes del primer fallecimiento dentro del barco. Hasta este miércoles, el Gobierno permaneció callado permitiendo noticias contradictorias.

Domínguez sugiere, además, la falta de seriedad de la ministra de Sanidad en las últimas jornadas con apenas «una o dos llamadas» al presidente Clavijo: «La ministra manda whatsapps». Esta es la forma de comunicarse de ‘mema’ García [«médico y madre», según presumía durante el covid] ante una crisis sanitaria como la que vivimos.

Manuel Domínguez reitera que Canarias quiere reuniones serias, cara a cara, con técnicos y científicos para adoptar medidas con rigor. Dados los vaivenes del Gobierno, prefiere no pensar qué pasará si durante la travesía a Canarias algún pasajero manifiesta la enfermedad: «Los canarios, que han mostrado su solidaridad siempre y, sobre todo, con la inmigración, no quieren ahora riesgos con el barco». Y pide a Sánchez que les escuche.

Cabo Verde y Marruecos pasan

Para Manuel Domínguez, la actitud del Gobierno de Sánchez con Canarias es «desproporcionada, desconsiderada e irresponsable». El vicepresidente canario resalta cómo «España ha asumido [el barco] después de que Cabo Verde y Marruecos se hayan negado». Rabat se negó ayer, incluso, siquiera, a permitir aterrizar en su país para repostar combustible al avión que repatriaba a Países Bajos al médico del barco, infectado por el hantavirus.

El Gobierno de Canarias ha encargado a sus servicios jurídicos un informe para saber si el ministro Marlaska mintió ayer, como afirman algunos magistrados y juristas, al afirmar que España está obligada por la legislación internacional a recibir el barco. En OKDIARIO, el magistrado Fernando Portillo, del Foro Judicial Independiente, afirmó con toda rotundidad que España no está obligada. «España está obligada a colaborar para afrontar esa crisis, pero puede elegir cómo». La conclusión para el magistrado es clara: «Si el barco va a Canarias es porque el Gobierno ha querido».