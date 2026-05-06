Los jueces desmienten al Gobierno de Pedro Sánchez. Sostienen que España «no está obligada legalmente» a permitir el atraque del crucero infectado con hantavirus sólo porque lo diga la Organización Mundial de la Salud (OMS), algo que precisamente ha sido el relato esgrimido por el Gobierno al adoptar esta decisión este martes, que ha desatado una gran alarma social entre la ciudadanía.

Desde el Gobierno se había declarado que «la legalidad internacional y española nos obliga a ello». Sin embargo, los jueces afirman que así no son las cosas.

«España es soberana y decide quién entra en sus puertos», subraya, por ejemplo, el magistrado Fernando Portillo, más conocido en redes sociales como Judge the Zipper y ex presidente Foro Judicial Independiente, quien ha dado un paso al frente publicando públicamente un vídeo en X para aclarar esta situación.

Portillo también destaca que el Tratado Internacional por el que forma parte de la OMS «no hace que ésta pueda ordenar o forzar a ningún país a aceptar un buque en su territorio» y que el papel de la OMS únicamente es «de coordinación y recomendación, no de imposición».

España sólo está obligada a cooperar

El juez Portillo señala que España, a lo que sí está obligada por el Derecho Internacional, es a cooperar en emergencias de salud pública, si bien esa cooperación «puede hacerse de muchas maneras». «Y si España, por ejemplo, hubiera considerado que el riesgo sanitario de recibir el barco era asumible, podría haberse negado al atraque ofreciendo otras alternativas».

Y afirma que si el barco con hantavirus va a atracar en un puerto español es porque así lo ha acordado el propio Gobierno, «que ha decidido que esta es la manera en que va a cooperar».

En el mismo sentido se pronuncia el magistrado Jesús Villegas, secretario general de Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ). «España es un país soberano, no está vinculado por las decisiones de la OMS», subraya Villegas, destacando que, en cambio, «sí está vinculada por los tratados internacionales y la costumbre marítima, y eso es lo único a lo que hemos de atender».

Pese a ello, el Gobierno de Pedro Sánchez ha abierto a España, en concreto las Islas Canarias, al crucero del brote de hantavirus, el MV Hondius, un mes después de que se produjera el primer fallecimiento a bordo, de los tres que se han registrado.

Un ciudadano holandés, de 70 años, murió el pasado 11 de abril en dicha embarcación de lujo a más de 6.000 kilómetros de Tenerife, donde se prevé que el crucero haga escala en un plazo de tres a cuatro días.

La decisión se conoció anoche, a través de un comunicado del Ministerio de Sanidad, en manos de Mónica García, plegándose así el Gobierno a las pretensiones de la OMS. «Por obligación legal y moral», se alega desde el Ejecutivo, indicando que «el artículo 44 del Reglamento Sanitario Internacional establece que todos los países miembros tienen la obligación de cooperar y prestar apoyo ante emergencias de salud pública como ésta», y que la «Constitución española establece que las autoridades deben auxiliar y proteger a sus ciudadanos».

Por tanto, pese a que no era obligatorio, ha consumado su plan. Una decisión que cuenta con la feroz oposición del Gobierno canario, según ha informado este miércoles el presidente autonómico, Fernando Clavijo (Coalición Canaria).

El crucero MV Hondius ha recorrido más de 15.000 kilómetros desde que 149 personas –88 pasajeros y 59 miembros de la tripulación– embarcaran el pasado 20 de marzo en Tierra del Fuego (Argentina). Entre las nacionalidades presentes, un total de 23, está representada de manera numerosa España, con hasta 14 personas; 13 pasajeros y un tripulante.

Cómo se contagia y síntomas

El hantavirus es un conjunto de virus transmitidos principalmente por roedores que pueden provocar cuadros clínicos severos en humanos, especialmente a nivel respiratorio. Se transmite principalmentea través del contacto con excrementos, orina o saliva de roedores infectados. Y la vía más habitual es la inhalación de partículas contaminadas que quedan suspendidas en el aire al limpiar espacios cerrados donde han estado estos animales.

También puede producirse un contagio al tocar superficies contaminadas y llevarse las manos a la boca, nariz u ojos, y mediante mordeduras de roedores. La transmisión entre personas es extremadamente infrecuente y sólo se ha documentado en variantes muy concretas del virus.