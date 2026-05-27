La Universidad Isabel I analiza el futuro de las relaciones UE-CELAC en la nueva reconfiguración global

La cooperación entre Europa y América Latina afronta una nueva etapa marcada por los cambios en el equilibrio internacional, la transición energética y la necesidad de reforzar las alianzas estratégicas. Bajo esta premisa, la Universidad Isabel I celebró el IV Congreso sobre las relaciones entre la Unión Europea y la CELAC, organizado junto al Instituto Eurolatinoamericano de Estudios para la Integración (IELEPI), con la participación de especialistas, juristas y representantes institucionales de ambos continentes.

El encuentro sirvió para reflexionar sobre el futuro de las relaciones birregionales tras el reciente acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, firmado el pasado 1 de mayo, así como sobre los problemas derivados de la creciente competencia geopolítica y la transformación del orden internacional.

Europa y América Latina ante un nuevo escenario internacional

Durante la apertura institucional, el rector de la Universidad Isabel I, Alberto Gómez Barahona, destacó la relevancia del acuerdo UE–Mercosur y defendió la necesidad de fortalecer el derecho internacional y los espacios de cooperación en un contexto global cada vez más inestable.

Por su parte, el presidente del IELEPI, Carlos Francisco Molina del Pozo, subrayó el avance de las relaciones entre ambas regiones en los últimos años y reivindicó el papel de la universidad como espacio de análisis y diálogo en cuestiones internacionales de alta complejidad.

La conferencia inaugural corrió a cargo del eurodiputado Juan Fernando López Aguilar, quien centró su intervención en el Estado de Derecho como eje vertebrador de la acción exterior europea, recordando que “la Unión Europea es, ante todo, una unión de valores”.

Seguridad, democracia y crimen organizado

La primera jornada del congreso estuvo marcada por los debates sobre seguridad internacional, gobernanza democrática y crimen organizado. El profesor Ronan Ciréfice alertó de la consolidación del narcotráfico como una amenaza estructural para el Estado de Derecho en distintos países de América Latina, mientras varios expertos coincidieron en señalar el aumento de la fragmentación global y la necesidad de reforzar los mecanismos de cooperación institucional.

Virginia Saldaña Ortega destacó que la integración europea depende de la aplicación efectiva del Derecho de la UE y del principio de primacía, advirtiendo de que los incumplimientos estatales debilitan el mercado único. Ricardo Gómez Laorga señaló que el interregionalismo UE–CELAC no desaparece, sino que evoluciona hacia una alianza de intereses estratégicos en un contexto de rivalidad global que obliga a Europa a combinar valores con mayor pragmatismo geopolítico. Y Nuria Puentes Ruiz propuso una gobernanza multinivel flexible entre Europa y América Latina, basada en cooperación técnica, diálogo y transferencia de conocimiento, con el Estado de Derecho como eje común y con mayor cercanía a la ciudadanía.

Uno de los asuntos más debatidos fue la dificultad de avanzar en procesos de integración regional en América Latina por la ausencia de estructuras supranacionales comparables a las de la Unión Europea. En este sentido, se planteó la necesidad de impulsar reformas jurídicas e institucionales que permitan mejorar la capacidad de decisión y coordinación entre países.

La representante del Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur, Natasha Suñé, señaló que la CELAC continúa careciendo de una arquitectura jurídica vinculante, mientras que la presidenta del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Sandra Catalina Charris Rebellón, puso en valor los avances alcanzados por los procesos de integración regional durante las últimas décadas.

En el ámbito económico, Ignacio Bertasaghi analizó el impacto del Pacto Verde Europeo en las relaciones comerciales con Mercosur y las dificultades que afrontan algunos países latinoamericanos para adaptarse a las nuevas exigencias regulatorias europeas.

La profesora Elizabeth Accioly cerró la jornada con una reflexión sobre la evolución de la Unión Europea como modelo híbrido entre integración supranacional y cooperación intergubernamental.

Cooperación estratégica y autonomía regional

La segunda jornada se centró en el relanzamiento de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina tras años de estancamiento político. Carlos Francisco Molina del Pozo destacó que la transición ecológica y la búsqueda de autonomía estratégica están favoreciendo una nueva aproximación entre ambas regiones.

En la misma línea, el profesor Pablo Podadera defendió la necesidad de reforzar las cadenas de valor birregionales y avanzar hacia una cooperación económica más estructurada y estable. La investigadora Carolina Zaccato advirtió, sin embargo, sobre el debilitamiento del multilateralismo y las dificultades para trasladar los compromisos políticos a resultados concretos.

Otros expertos, entre ellos Jorge Antonio Jiménez Carrero, Liliana Bertoni, Naiara Posenato y Fernando Milano, abordaron cuestiones relacionadas con la reforma de Mercosur, la independencia judicial, el Estatuto Migratorio Andino y la armonización de estándares democráticos y jurídicos entre ambas regiones.

Gobernanza compartida y cooperación regional

El bloque final del congreso estuvo dedicado a la cooperación regional y la gobernanza multinivel. Manuel Edgardo Lemus analizó la evolución del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y su relación estratégica con la Unión Europea mediante acuerdos de asociación, cooperación y diálogo político. Por su parte, Pablo C. Mortarotti defendió una mayor coordinación institucional para garantizar la protección de los ciudadanos europeos residentes en América Latina y el Caribe.

El cierre del encuentro, a cargo de Silvina Barón Knoll y Erica Florina Carmona Bayona, puso el foco en la necesidad de fortalecer la alianza UE–CELAC mediante proyectos conjuntos en investigación, seguridad, cooperación económica y fortalecimiento democrático.

El congreso concluyó con una idea compartida entre los participantes: la relación entre la Unión Europea y América Latina atraviesa un momento decisivo y necesita avanzar hacia una cooperación más sólida, capaz de transformar el potencial estratégico de ambas regiones en respuestas eficaces ante los desafíos globales actuales.