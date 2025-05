¿Qué calculadoras se pueden llevar a los exámenes de Selectividad?

Ahora que arranca el mes de junio, se acercan las fechas de la Selectividad 2025 o EvAU, y son muchos los detalles que los estudiantes deben tener claros para evitar imprevistos. Entre ellos, uno de los que más dudas genera cada año tiene que ver con las calculadoras que están permitidas en los exámenes de Selectividad. No es una preocupación menor, ya que utilizar un modelo no autorizado puede suponer la anulación del ejercicio o incluso del examen completo, algo que nadie quiere jugarse tras un curso de esfuerzo continuo.

El objetivo de restringir el uso de ciertos dispositivos no es complicar la vida al alumnado, sino asegurar la igualdad de condiciones. Las calculadoras programables, que permiten almacenar fórmulas o resolver automáticamente ecuaciones complejas, suponen una clara ventaja frente a las científicas simples, y por eso están prohibidas. Sin embargo, la variedad de modelos en el mercado y las pequeñas diferencias entre Comunidades Autónomas pueden generar bastante confusión. A continuación, hacemos un repaso completo de las calculadoras permitidas en la Selectividad 2025 en función de cada región, así como las características que deben cumplir estos dispositivos. Porque sí, llevar una buena calculadora puede marcar la diferencia entre un aprobado raspado y una nota brillante en Matemáticas, Física o Química.

Calculadoras permitidas en la Selectividad

Aunque no existe una lista única a nivel estatal, sí hay ciertas pautas comunes. Las calculadoras permitidas en Selectividad deben ser científicas no programables. Esto significa que no deben permitir almacenar datos, resolver ecuaciones de manera automática, ni realizar operaciones avanzadas como cálculo de matrices, derivadas o integrales definidas. También deben carecer de conexión inalámbrica y de puertos de transferencia de datos.

Los modelos más recomendados suelen pertenecer a la marca Casio, ya que muchos han sido diseñados específicamente para cumplir con los requisitos de los exámenes. Una de las más valoradas por su equilibrio entre funcionalidad y simplicidad es la Casio fx-82SPX II Iberia, ampliamente aceptada en la mayoría de comunidades. No obstante, como veremos más adelante, cada autonomía tiene sus propias especificaciones, por lo que conviene comprobarlo con antelación.

Calculadoras aceptadas en todas las comunidades

Aunque algunas Comunidades Autónomas establecen listas propias, existen varios modelos que están permitidos en todas las regiones según la normativa vigente. Estos modelos han sido validados por los equipos docentes y no presentan ninguna funcionalidad prohibida. Entre ellos encontramos:

Casio FX-82SP CW

Casio FX-82ES PLUS-2

Casio fx-82 MS 2

Casio FX-85SP CW

Todas ellas son modelos de calculadoras que no son programables de modo que pueden utilizarse sin problema y sin riesgo de que nos digan que estamos copiando. Las podemos utilizar en los exámenes de: Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales; Matemáticas II; Dibujo técnico; Economía de la empresa; Física y Química.

Calculadoras permitidas por Comunidades Autónomas

Aunque existen modelos que se aceptan de forma general, cada Comunidad Autónoma puede tener matices propios. Por eso, es fundamental revisar la normativa específica de la región donde te examinas. Aquí tienes un resumen organizado por territorios:

Andalucía: Casio FX-991CW, Casio FX-991ES Plus 2, Casio FX-570SP CW

Casio FX-991CW, Casio FX-991ES Plus 2, Casio FX-570SP CW Madrid: Casio FX-82SP CW, Casio FX-82ES PLUS-2, Casio fx-82 MS 2

Casio FX-82SP CW, Casio FX-82ES PLUS-2, Casio fx-82 MS 2 Cataluña: Casio FX-991CW, Casio FX-991ES Plus 2, Casio FX-570SP CW

Casio FX-991CW, Casio FX-991ES Plus 2, Casio FX-570SP CW Comunidad Valenciana: Casio FX-991CW, Casio FX-991ES Plus 2, Casio FX-570SP CW

Casio FX-991CW, Casio FX-991ES Plus 2, Casio FX-570SP CW Galicia: Casio FX-991CW, Casio FX-991ES Plus 2, Casio FX-570SP CW

Casio FX-991CW, Casio FX-991ES Plus 2, Casio FX-570SP CW Asturias: Casio FX-82SP CW, Casio FX-82ES PLUS-2, Casio fx-82 MS 2

Casio FX-82SP CW, Casio FX-82ES PLUS-2, Casio fx-82 MS 2 Castilla y León: Casio FX-991CW, Casio FX-991ES Plus 2, Casio FX-570SP CW

Casio FX-991CW, Casio FX-991ES Plus 2, Casio FX-570SP CW Castilla-La Mancha: HP Prime G2, Casio FX-CG50, TI Nspire CX CAS, Casio FX-991CW, Casio FX-991ES Plus 2, Casio FX-570SP CW

HP Prime G2, Casio FX-CG50, TI Nspire CX CAS, Casio FX-991CW, Casio FX-991ES Plus 2, Casio FX-570SP CW Baleares: Casio FX-991CW, Casio FX-991ES Plus 2, Casio FX-570SP CW

Casio FX-991CW, Casio FX-991ES Plus 2, Casio FX-570SP CW Aragón: Casio FX-82SP CW, Casio FX-82ES PLUS-2, Casio fx-82 MS 2

Casio FX-82SP CW, Casio FX-82ES PLUS-2, Casio fx-82 MS 2 Canarias: Casio FX-991CW, Casio FX-991ES Plus 2, Casio FX-570SP CW

Casio FX-991CW, Casio FX-991ES Plus 2, Casio FX-570SP CW Cantabria: Casio FX-991CW, Casio FX-991ES Plus 2, Casio FX-570SP CW

Casio FX-991CW, Casio FX-991ES Plus 2, Casio FX-570SP CW Extremadura: Casio FX-991CW, Casio FX-991ES Plus 2, Casio FX-570SP CW

Casio FX-991CW, Casio FX-991ES Plus 2, Casio FX-570SP CW La Rioja: Casio FX-82SP CW, Casio FX-82ES PLUS-2, Casio fx-82 MS 2

Casio FX-82SP CW, Casio FX-82ES PLUS-2, Casio fx-82 MS 2 Murcia: Casio FX-82SP CW, Casio FX-82ES PLUS-2, Casio fx-82 MS 2

Casio FX-82SP CW, Casio FX-82ES PLUS-2, Casio fx-82 MS 2 Navarra: Casio FX-82SP CW, Casio FX-82ES PLUS-2, Casio fx-82 MS 2

Casio FX-82SP CW, Casio FX-82ES PLUS-2, Casio fx-82 MS 2 País Vasco: Casio FX-82SP CW, Casio FX-82ES PLUS-2, Casio fx-82 MS 2

Qué más se puede llevar a los exámenes de Selectividad

Junto al hecho de tener claro cuáles son las calculadoras que podemos llevar a Selectividad, será importante conocer también otras cosas que son necesarias y se permiten en estas pruebas:

Lo primero y más importante es la documentación, ya que sin ella los estudiantes no pueden hacer el examen: DNI, pasaporte o permiso de residencia .

ya que sin ella los estudiantes no pueden hacer el examen: . Por otro lado, se debe llevar también el resguardo de matrícula y justificante de pago, bolígrafos de color azul o negro , etiquetas para identificar los exámenes y si se desea, una botella de agua transparente y sin etiqueta.

, para identificar los exámenes y si se desea, una y sin etiqueta. Además, los estudiantes que hagan el examen de dibujo técnico pueden llevar lápiz, goma de borrar, sacapuntas, escuadra, cartabón, regla, compás y transportador . En ningún caso pueden presentarse con plantillas, tecnígrafos o tableros con paralex.

pueden llevar . En ningún caso pueden presentarse con plantillas, tecnígrafos o tableros con paralex. En lo que respecta a los diccionarios , sólo se admiten para las pruebas de griego y latín. Ahora bien, no pueden contener anotaciones de ningún tipo.

, sólo se admiten para las pruebas de Ahora bien, no pueden contener anotaciones de ningún tipo. El uso del típex está prohibido en Selectividad. Si los estudiantes se equivocan, deben tachar y escribir a continuación.

está prohibido en Selectividad. Si los estudiantes se equivocan, deben tachar y escribir a continuación. Es importante recordar que todos los materiales son de uso individual, de manera que no se pueden prestar.

Afrontar la Selectividad con seguridad no sólo depende de los conocimientos adquiridos durante el curso, sino también de estar bien informado sobre los aspectos logísticos que rodean los exámenes. Saber qué calculadoras están permitidas en Selectividad y cuáles no, puede marcar una diferencia clave, tanto en términos académicos como emocionales. Prevenir un disgusto por llevar un modelo no autorizado es tan fácil como consultar con antelación la normativa de cada Comunidad Autónoma. Prepararse bien implica también ser riguroso con los pequeños detalles. Y en una prueba tan decisiva como esta, toda prevención suma.