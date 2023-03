Cómo se escribe hunden o unden

La ortografía es una parte importante del idioma y es importante recordar la diferencia entre palabras como «hunden» y «unden». En este artículo, explicaremos por qué la palabra «hunden» con h es correcta mientras que la palabra «unden» sin h no existe.

La palabra «hunden» se deriva del verbo «hundir», que significa «sumergirse». Esta raíz de la palabra se asocia con una «h» en sus formas escritas. La palabra «hunden» con h es una forma correcta de la palabra y ha sido usada durante muchos años. La palabra «unden» sin h, por otro lado, no existe como palabra y es una falta de ortografía.

Significado

El significado de «hunden» es «sumergirse» o «hundirse». Esto se refiere a la acción de sumergirse en el agua, en la tierra o en otros materiales. La palabra «unden» no existe, porque la «h» es una parte importante de la palabra.

Para poder determinar si lo escribimos correctamente o se trata de un error vamos a tener que realizar algunos pasos previos. Tomaremos nota de ciertos elementos que nos ayudarán a saber si vamos por el buen camino. Para conocer una palabra a fondo, primero debemos tener muy clara su definición. En este caso solo una de estas palabras será correcta.

Se escribe hunden

Se escribe hunden con ‘h’ como tercera persona del plural del presente de indicativo del verbo hundir. No poner la ‘h’ es un error gramatical y lo solemos hacer porque se trata de una letra que no se pronuncia. Para saber si empieza por esta letra debemos conocer perfectamente su significado. Este verbo es uno de los más utilizados y tiene una serie de elementos que nos permiten identificarlo a simple vista. Toma nota de cada definición con su ejemplo, de esta manera no volverás a equivocarte.

Hacer que algo o alguien quede completamente sumergido en un líquido o que se vaya hacia el fondo de él. Los soldados hundieron el barco para que nadie les siguiera.

Introducir un cuerpo en el interior de otro cuerpo o de una materia, especialmente hasta que quede totalmente dentro. El protagonista de la película le hundió el cuchillo en el pecho, de esta manera tan sanguinaria dieron por finalizada la escena principal.

Hacer caer al suelo un edificio u otra construcción. El puente se hundió como consecuencia de las lluvias.

Deformar una cosa haciendo que baje el nivel de una parte de su superficie a causa de un peso muy grande o de la presión que se ejerce sobre ella. Las máquinas hundieron el pavimento como si fuera mantequilla.

Hacer que una persona quede abatida física o moralmente quitándole las ilusiones, la fuerza, el ánimo, etc., o hacer que entre en una situación difícil. Todas sus esperanzas se hundieron con una solo foto.

Hacer que algo fracase o pierda poder estrepitosamente. El objetivo de Alberto era hundir a todos sus compañeros de trabajo.

Con esta definición del verbo y las frases no podemos fallar, escribiremos correctamente hunden con ‘h’ en todas sus formas verbales. El éxito estará asegurado si seguimos estas normas.