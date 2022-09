Cómo se escribe horda u orda

Salvo algunos préstamos lingüísticos de otros idiomas, la letra H carece de pronunciación si no se coloca después de una C. Esto quiere decir que es muda, pero que a pesar de eso debe ser utilizada correctamente. Por eso es común que haya dudas sobre la ortografía de algunas palabras. En este caso se debe aclarar que la palabra correcta es horda, con H y no debe ser escrita de otra manera.

Por lo tanto, eso significa que orda es un error de ortografía porque carece de significado. Esta es una situación donde omitir la letra H puede provocar que una palabra u oración pierda su sentido. Sin embargo, conocer la palabra y su significado puede ayudar a que este error no se cometa.

Definición de horda

La palabra horda es un sustantivo y tiene dos definiciones muy claras y con cierto parecido. La primera es la de una comunidad de salvajes nómadas, y la segunda es la de un grupo de gente que obra sin disciplina y con violencia.

Se introdujo al español a partir del francés horde. Esta puede ser la razón por la que la palabra se escribe con H, a pesar de que, como se verá más adelante, el origen de la palabra no incluye esta letra.

Raíz turca

Se puede decir que ambas definiciones de la palabra se refieren a un grupo de personas sin organización e incluso agresivas. Esto es porque en realidad viene del turco y mongol ordu, que era el ejército o el campamento militar.

El Imperio mongol y su ejército creados a partir del año 1227, han sido reconocidos históricamente por la expansión y conquista que realizaron a base de violencia. Esto explica cómo se relaciona el origen de la palabra con su definición actual, por la percepción de que eran un grupo de bárbaros poco civilizados.

Ejemplos según significado

Con estos ejemplos conseguiremos acabar con cualquier duda que podamos tener. Para entender mejor esta palabra veamos las distintas maneras en la que podemos emplearla correctamente.

Comunidad nómada que se distingue de la tribu por el carácter rudimentario de los vínculos sociales y espirituales que unen a los que la integran. Las hordas de soldados iberos empezaron a desaparecer a medida que llagaban los invasores, se quedaron sin posibilidad de conservar sus tierras y costumbres.

Grupo de gente armada que no pertenece a un ejército regular. Las hordas se unieron al ejercito romano para empezar a luchar contra los bárbaros, fueron decisivos en determinados combates y batallas.

Grupo numeroso de personas, especialmente si viven y actúan sin disciplina ni moderación o actúan de manera violenta. Una horda de aficionados de su equipo empezó a pelearse al final del partido, por suerte la policía pudo intervenir y volver a poner la zona en orden.

Con estos ejemplos y definiciones podremos entender mucho mejor el uso de la palabra horda en cualquier texto. Recuerda que se escribe con ‘h’ y empieza a mejorar tu escritura.