Claudia estalla en ‘Supervivientes 2026’ tras la traición de Alvar: «Eres un falso y un traicionero»

La pasada noche del 26 de mayo, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva entrega de Supervivientes 2026. Mediante la conexión de Tierra de Nadie, los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer todo lo acontecido en la isla durante los últimos días. Una gala de lo más cargadita que, además de mostrarnos el reencuentro de Borja con su madre, pequeños altercados en las pruebas de recompensa y una nueva ceremonia de salvación, también se pudo ver un fuerte encontronazo entre Claudia y Alvar. Y es que, la joven no dudó en calificarlo de «traicionero» tras saber que la había metido en la lista de nominados.

Todo comenzó en la gala del pasado domingo, momento en el que Alvar y Aratz hicieron historia al protagonizar la noria infernal más larga del formato. Y es que, ambos concursantes resistieron sin caerse hasta alcanzar los 22 minutos. Por lo tanto, la organización consideró que ambos eran ganadores y dueños del tridente dorado. Así pues, con este privilegio en sus manos, Alvar pudo sacar de la lista de nominados a Aratz. Ante ello, el salvado le cedió el poder de elegir a qué compañero quería cederle su puesto de nominado. Fue así como Alvar eligió a Claudia.

Claudia descubre que Alvar la ha nominado

Sin embargo, el resto de los concursantes no supieron nada de este movimiento hasta la gala de anoche. Claudia, al saber lo que había hecho Alvar, estalló. «Eres un falso y ahora voy a contar todo lo que me has dicho, porque has puesto verde a todos. Eres muy estratega y has querido montar una jugada conmigo. Eres un traicionero y menos mal que se está viendo tu verdadera cara», le dijo frente a todos.

La ex participante de La isla de las tentaciones confesó sentirse utilizada por su compañero. Pues, es obvio que ella cuenta con mucho apoyo de la audiencia. La han salvado de la expulsión todas las semanas desde que comenzó el concurso. Sin embargo, parece ser que el concursante no era tan amigo suyo como ella creía.

Claudia se enfada con Alvar: «Me lo dijo mucha gente y no me lo quise creer»

«Le pasa lo que dijo Nagore: cuando vio que tenía apoyo y que yo me iba salvando, vino conmigo. Me lo dijo mucha gente y no me lo quise creer, confié en su palabra», dijo Claudia. Y es que, la joven estaba muy enfadada con él. Por ello, no tuvo reparos en decirle lo que pensaba frente a todos sus compañeros de concurso y en pleno directo. Un gesto que no le hizo gracia a Alvar, que intentó defenderse como pudo.

«A mí se me irá de las manos porque doy todo y porque se me va la olla y doy todo, pero jamás traiciono a una persona. Te querías beneficiar de mí, te querías aprovechar de mí, tú en la zona parásito hablaste mal de todo el mundo», sentenció. Un fuerte enfrentamiento donde quedó claro una cosa: Claudia ya no confía en Alvar.