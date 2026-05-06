La OMS busca a los 23 pasajeros que dejaron el crucero en la isla de Santa Elena 10 días después de la primera muerte

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha perdido, parcialmente, el rastro de los 23 pasajeros del crucero Hondius que lo abandonaron el 22 de abril en la escala de la isla de Santa Elena para regresar a sus respectivos países sin pasar ninguna cuarentena. Localizarlos es básico porque la primera muerte por hantaviris se produjo 10 días antes, concretamente el 11 de abril.

El rastreo de estos pasajeros es uno de los aspectos más preocupantes del brote de hantavirus a bordo del crucero Hondius porque el desembarco ocurrió aproximadamente diez días después del primer fallecimiento registrado y antes de que el brote fuera plenamente identificado y se activaran los protocolos sanitarios internacionales.

Los 23 pasajeros continuaron su viaje de regreso a sus respectivos países por medios propios, sin un seguimiento epidemiológico inmediato y coordinado. Según el testimonio de un pasajero español a El País, hasta hace pocos días «nadie contactó con ellos», lo que generó alarma sobre la efectividad inicial del rastreo de contactos.

Esta situación ha obligado a las autoridades sanitarias a activar un esfuerzo internacional de localización. La OMS está coordinando actualmente un rastreo de contactos a nivel global para ubicar a estas 23 personas, evaluar su estado de salud, informarles de los riesgos y monitorear la posible aparición de síntomas.

El período de incubación de la variante de los Andes del hantavirus puede extenderse, habitualmente, entre 2 y 8 semanas, lo que significa que las personas infectadas podrían estar asintomáticas durante un tiempo prolongado antes de desarrollar la enfermedad.

Además del rastreo de estos 23 pasajeros, se está realizando un seguimiento específico de las más de 80 personas (82 pasajeros y 6 tripulantes) que viajaron en el vuelo comercial de Santa Elena a Johannesburgo (Sudáfrica) el 25 de abril, en el que iba una de las fallecidas ya con síntomas.

Esta dispersión de pasajeros en diferentes países y continentes ha complicado la respuesta sanitaria, por el desafío que representan los brotes en cruceros internacionales que visitan zonas lejanas. Aunque la transmisión persona a persona del hantavirus Andes requiere contacto cercano y prolongado, las autoridades insisten en la importancia de la vigilancia activa para evitar cualquier caso secundario.

La OMS pide a cualquier persona que haya estado a bordo del Hondius o en contacto cercano con pasajeros que se comunique con las autoridades de salud de su país.