El avión con dos contagiados de hantavirus que paró en Gran Canaria lo hizo para reparar la burbuja de aislamiento

El avión medicalizado con dos pasajeros contagiados de hantavirus en el crucero MV Hondius que ha tenido que aterrizar en Canarias lo ha hecho para reparar la burbuja de aislamiento, y no para repostar, como se informó en un primer momento. El avión, que transporta a dos ciudadanos de Países Bajos evacuados del barco, tenía previsto aterrizar en Marrakech para repostar, pero Marruecos rechazó la entrada de la aeronave, que finalmente se ha dirigido a Gran Canaria.

La Delegación de Gobierno en Canarias ha informado que este es el verdadero motivo de que el avión haya aterrizado en la isla en lugar de hacerlo en Marruecos, como tenía previsto. «No era repostaje (…). Tenían estropeada una burbuja de aislamiento para un paciente y paraban para arreglarla», ha dicho una fuente del Gobierno a la agencia Afp.

Los dos pasajeros de Países Bajos contagiados en el crucero MV Hondius, donde el brote de hantavirus ya ha dejado tres muertos y al menos otros cinco contagiados, partieron la mañana de este miércoles del Aeropuerto Internacional de Praia, en la isla de Santiago, Cabo Verde.

El avión tenía previsto parar a repostar en Marrakech a las 16:00 horas, pero tras la negativa de Marruecos, el avión ha tocado tierra en Gran Canaria, donde ahora espera a reparar la burbuja de aislamiento o ser sustituido por otro que pueda terminar el viaje a Ámsterdam.

El Gobierno aceptó este martes la petición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de permitir que los pasajeros del Hondius desembarcaran en Canarias para ser atendidos o trasladados a sus países de origen. El Ministerio de Sanidad informó de esta decisión basándose en el «cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario».

El médico del crucero también ha sido trasladado de urgencia a Canarias para ser atendido de urgencia. Se espera que siga su camino a Países Bajos si su estado mejora.

El crucero, que ha estado varado los últimos días frente a la costa de Cabo Verde, ya ha puesto rumbo a Canarias, donde tiene previsto atracar en el puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife. En el MC Hondius viajan 149 personas, 88 pasajeros y 61 miembros de la tripulación.

El barco tiene previsto llegar a Tenerife en los próximos días, donde los pasajeros serán atendidos y trasladados a sus países de origen según su estado. El Gobierno ya ha asegurado que el «riesgo es bajo» y que tomará todas las medidas posibles para garantizar que no hay contagios en las islas.