¿Dónde está el crucero del brote de hantavirus y cuándo llega a España? Sigue en directo la trayectoria del MV Hondius

El crucero MV Hondius, en el que se ha detectado un brote de hantavirus que ya ha dejado tres muertos, se dirige a Canarias, a donde tiene previsto llegar en los próximos días. Los pasajeros del barco, en el que también viajan 14 españoles, desembarcarán en el puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, después de que el Gobierno aceptara la petición de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

OKDIARIO te permite seguir en directo la ubicación en tiempo real del MV Hondius, en el que se ha detectado un brote de hantavirus que ya ha dejado tres muertos y ocho contagiados, y que se dirige a Canarias.

Actualmente el barco aún se encuentra varado ante la costa de Cabo Verde, en la isla de Santiago. Algunos de los pasajeros contagiados ya han sido evacuados. Dos ciudadanos de Países Bajos salieron la mañana de este miércoles de Cabo Verde rumbo a su país de origen en un avión medicalizado. Sin embargo, el avión ha tenido que parar, también en Canarias, para repostar después de que Marruecos rechazará el aterrizaje.

El Ejecutivo ya ha asegurado que tomará todas las medidas necesarias para reducir los riesgos y evitar posibles contagios. En el crucero MV Hondius viajan un total de 149 personas a bordo donde 88 son pasajeros y 61 miembros de la tripulación (en total 23 nacionalidades diferentes), de las cuales ocho se han contagiado de hantavirus.

A fecha de miércoles 6 de mayo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado que hay 3 fallecidos y ocho contagiados por hantavirus a bordo del crucero MV Hondius .

El Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica y los Hospitales Universitarios de Ginebra han confirmado que el virus causante del brote es la especie ‘Andes’.

Tres pasajeros (de nacionalidad alemana, británica y neerlandesa) han sido evacuados del barco y se dirigen a Países Bajos para ser tratados, dos por síntomas y otra por contacto estrecho.

Los 14 españoles que están a bordo, se evacuarán en avión militar para ser evaluados y examinados a su llegada al puerto de Granadilla (Tenerife). Posteriormente, serán trasladados a la base de Torrejón y al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla para continuar bajo supervisión médica.