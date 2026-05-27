Pedraz sospecha que la campaña de Illa cargó gastos a las cloacas de Leire y Vox exige su comparecencia

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha incluido en el auto de instrucción del caso Leire Díez nuevas sospechas sobre la financiación de la campaña electoral del Partido Socialista de Cataluña (PSC) de Salvador Illa, en las elecciones al Parlament de Cataluña de 2024.

Según el magistrado, parte de los gastos de propaganda y publicidad del candidato socialista podrían haber sido cargados a las «cloacas» investigadas en la trama de Leire Díez, la fontanera del PSOE.

El Partido Popular y, especialmente, Vox han reaccionado con dureza. El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha exigido este miércoles, como líder de la formación en Cataluña, la comparecencia inmediata de Salvador Illa en el Parlament y ha lanzado un mensaje directo en sus redes sociales.

«¿Cómo y quién pagó la campaña electoral del PSC en 2024? ¿Alguna empresa china o algún miembro de la trama criminal de Zapatero y Sánchez?», ha espetado al presidente de la Generalitat catalana. «¿Alguna empresa china o algún miembro de la trama criminal de Zapatero y Sánchez?», ha añadido.

‼️ #URGENTE VOX solicita la comparecencia del presidente, Salvador Illa, para que dé explicaciones sobre la financiación del PSC en la campaña electoral de las elecciones catalanas del 2024. Según investigaciones de la Audiencia Nacional podría haber “cargos ilegales”. https://t.co/CrhTAWeQls pic.twitter.com/DPNIpyvkQh — VOX Cataluña (@VOX_Cataluna) May 27, 2026

Además, según ha adelantado, Vox ha registrado una petición formal para que Illa explique públicamente el origen de los fondos y ha acusado al PSC de «opacidad total» y de intentar «esconder» facturas bajo la investigación judicial en curso.

Garriga ha alertado: «La corrupción es sistémica en Cataluña», denunciando que este mismo miércoles también han sido imputados, el exconsejero y diputado de ERC, Joan Agnasi Elena, por el Tribunal Superior de Justicia, y el Joan Herrera, ex líder de ICV. Para Vox esta es la verdadera razón por la cual «no quieren apoyar el adelantamiento electoral». «Todos pertenecen al mismo problema», ha añadido.

Respuesta del PSOE

El Partido Socialista de Cataluña (PSC) ha emitido un comunicado oficial en el que asegura haber actuado con «total transparencia» y haber facilitado «toda la documentación requerida» a la causa, subrayando que ya entregó a la Sindicatura de Comptes de Catalunya y al Tribunal de Cuentas toda la documentación sobre la campaña e insisten en que «en el auto instruido este miércoles no se incluye ninguna información que vincule la campaña electoral catalana con los hechos investigados» en el caso.