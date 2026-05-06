El Gobierno ataca a Ayuso por su viaje a México pero calla ante los 25 viajes al extranjero de Yolanda Díaz en un año

El viaje institucional de Isabel Díaz Ayuso a México ha sido criticado por la oposición madrileña y el Gobierno estatal. Tanto la portavoz del PSOE en la Comunidad, Mar Espinar, como el ministro Óscar López han acusado a Ayuso de «no tener la cabeza en Madrid» y de «no resolver ningún problema de los madrileños» en este viaje. Sin embargo, oposición y Gobierno callan ante los 25 viajes al extranjero de la vicepresidenta, Yolanda Díaz, en un año.

Desde que en noviembre de 2023 Pedro Sánchez fuera investido presidente del Gobierno, Yolanda Díaz ha viajado al extranjero en 48 ocasiones, 25 de ellas en el último año. Aunque Díaz siempre ha alegado motivos institucionales detrás de sus viajes, su presencia en alguno de ellos aparenta todo lo contrario.

La ministra de Trabajo acudió a la última gala de los Óscar con el apoyo del Gobierno. Desde el Ejecutivo alegaron que Díaz había ido a «defender al cine español» mientras la vicepresidenta desfilaba por la alfombra roja. En enero de este año, la ministra se llevó a su hija a un viaje oficial a Helsinki sin aclarar si fue ella quién costeó los gastos de la menor en Finlandia. Algo parecido ocurriría en la Semana Santa de este año cuando Díaz se ausentó de sus labores en el Consejo de Ministros al estar de vacaciones con su hija en México.

En todos estos viajes, Díaz ha recibido siempre el apoyo institucional de un Gobierno que ahora ataca a Ayuso por la gira de la presidenta madrileña en México. No sólo el ministro López o la portavoz Espinar han reprochado a la presidenta madrileña el viaje, desde Sumar, el propio partido de Díaz, han denunciado que «Ayuso se ha propuesto dinamitar las relaciones entre México y España en un viaje que pagamos todos los madrileños».

Viaje de Ayuso a México

Los reproches de la izquierda vienen motivados por la gira institucional de la presidenta madrileña en México, que la mantendrá en el país hasta el próximo 12 de mayo. Ayuso ya ha mantenido encuentros con algunos de los gobernadores de las principales regiones mexicanas y ha participado en un homenaje a Hernán Cortés cargado de polémica.

En México, Ayuso ha recibido también ataques del Gobierno mexicano que ha tildado de «súper fascista» a la presidenta madrileña. La líder del Ejecutivo mexicano, Claudia Sheinbaum, se ha burlado de la presencia de Ayuso en el país mexicano y la ha acusado de tener un «espíritu imperialista condenado a la derrota».