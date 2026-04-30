Ayuso viaja a Méjico para afianzar lazos culturales y recibir la Medalla de la Libertad

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, inicia este domingo un viaje institucional a Méjico que la mantendrá en el país norteamericano durante 10 días. El objetivo del viaje es mejorar las relaciones económicas y culturales con el que es el segundo principal inversor americano en la Comunidad de Madrid.

Durante su estancia, Ayuso visitará 4 de las principales regiones mexicanas donde tendrá sendos encuentros con empresarios, organizaciones económicas e inversores mexicanos y reuniones con compañías internacionales de construcción y restauración: CEMEX y Alsea.

Es el segundo viaje oficial de la presidenta de la Comunidad de Madrid a Méjico tras su presencia en el Foro Internacional de Turismo y Cultura que se celebró en abril de 2024. En esta ocasión Ayuso recibirá la Medalla de la Libertad del Congreso de Aguascalientes y se le entregarán las llaves de la ciudad por su compromiso con la hispanidad.

La presidenta tendrá encuentros institucionales con los gobernadores de los Estados de Aguascalientes, Querétaro, Chihuahua y Guanajuato y una reunión a solas con la alcaldesa de Cuauhtémoc.

En Aguascalientes también asistirá a la celebración del Día de Madrid en el estand de la región instalado en la 198.ª Feria Nacional de San Marcos, una cita anual enfocada en la cultura donde la Comunidad de Madrid es invitada de honor este año.

Ayuso asistirá también a actos académicos con estudiantes y la comunidad educativa de la Universidad de la Libertad y el Instituto Tecnológico de Monterrey, siendo éstos dos de los centros educativos más prestigiosos de todo Méjico.

Díaz Ayuso también acudirá a varios eventos institucionales como un acto en honor al conquistador Hernán Cortés en la catedral Metropolitana de México, a la Gala de los Premios Platino de Cine en Xcaret Riviera Maya, la vista a la Basílica de Santa María de Guadalupe o un encuentro histórico con los representantes de las 14 casas regionales de España en México.

El viaje que se prolongará entre el 3 y el 12 de mayo es el tercero que hace la presidenta madrileña al exterior en este 2026 tras los realizados a Estados Unidos y Bélgica.