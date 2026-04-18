Ayuso y Corina Machado llenan Sol hasta la bandera aclamadas por decenas de miles de exiliados del chavismo

La madrileña Puerta del Sol ha ofrecido este sábado una imagen para la historia. Abarrotada, llena hasta la bandera, convertida en un enorme altavoz colectivo reclamando libertad, democracia y Estado de Derecho. Reclamándolo para Venezuela, pero proclamándolo también en España frente al sanchismo. Isabel Díaz Ayuso y María Corina Machado han sido los símbolos de esta gran manifestación protagonizada por el éxodo forzado por la dictadura chavista de Venezuela.

Las decenas de miles de personas que han colmado hasta el extremo la Puerta del Sol han aclamado a Ayuso y a Machado, a las que han esperado durante horas mientras, en el interior de la sede de la Comunidad de Madrid, la líder regional presidía el solemne acto de entrega de la Medalla de Oro de la Comunidad a la líder de la oposición democrática de Venezuela, María Corina Machado, y la Medalla Internacional de la Comunidad al presidente electo del país caribeño, Edmundo González, exiliado en Madrid y que no ha podido acudir a esta ceremonia institucional por encontrarse hospitalizado –su distinción la ha recogido su hija pequeña, Carolina González.

La Puerta del Sol estaba ya abarrotada horas antes de que comenzara el acto de entrega de medallas en el interior de la sede del Ejecutivo madrileño. Allí, en todo festivo y reivindicativo, han aguardado la aparición de Ayuso y Machado. Ambas han sido aclamadas de forma sonora cuando se han asomado al balcón del histórico edificio de la Casa de Correos y se han fundido en un emocionado abrazo.

Minutos antes, en el salón en el que se ha celebrado la ceremonia de entrega de las distinciones, Ayuso ha reivindicado Madrid como «la verdadera nación de naciones, la hispanidad, y no los que nos fragmentan por el mundo». Lo ha dicho en alusión a Pedro Sánchez y a los dirigentes comunistas con los que se ha reunido este mismo sábado en Barcelona –entre ellos el terrorista colombiano Gustavo Petro–, en lo que la propia presidenta madrileña ha calificado como «el guateque del comunismo, del socialismo del siglo XXI, cuyos devastadores efectos ha sufrido y sufre Venezuela».

En ese mismo acto, María Corina Machado se ha mostrado emocionada por la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid que ha recibido. Pero ha subrayado que no es ella quien la recibe en exclusiva, sino «todos los ciudadanos venezolanos, con nombres y apellidos, que durante todos estos años han demostrado cuáles son los valores que definen al bravo pueblo» de su país.

«Aquí, en Madrid, siento que esta tarde comienza nuestro retorno; desde aquí comenzamos a preparar esta nueva fase en la que regresaremos millones a construir juntos un país en el que nos sintamos orgullosos de ser venezolanos», ha dicho María Corina Machado.