La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, de fomentar «el odio al extranjero» con la regularización masiva de 800.000 inmigrantes irregulares. La líder del PP ha indicado en la clausura de las II Jornadas entre distritos del PP de Madrid que el dirigente socialista «quiere que la integración no sea posible».

Ayuso ha asegurado que Madrid no es una «región de sospechas entre personas». La política popular ha defendido la puesta en marcha de «ley y orden» para perseguir a las personas que comenten delitos independientemente de que «hayan nacido en Chamberí o en Guayaquil».

Sin embargo, ha lamentado que el problema es que el Gobierno esté intentando polarizar con la regularización masiva. A ojos de la presidenta madrileña, el Ejecutivo socialista ha permitido «que personas con antecedentes, incluso, sean blanqueadas ante la Administración».

Por eso, Ayuso considera que cuando un ciudadano se encuentre un problema en la administración, buscará «la culpa en otro ciudadano», en lugar de fijarse en la gestión del Gobierno central. En esa línea, la líder del PP de Madrid ha insistido en que la voluntad del Gobierno de Sánchez es que «la integración no sea posible». Y ha insistido en que el problema no es que haya riqueza o que haya grandes tenedores de vivienda sino «que haya pobreza y que falte vivienda porque el Gobierno no sólo no las crea, sino que busca el estallido social masivamente».

Contra «un país de machetazos»

«Una cosa es defender a los españoles y otra es crear el odio al extranjero, y es algo que nos preocupa mucho. Es una máxima nacionalista, no es amor a lo propio, sino odio a lo demás», ha expresado Ayuso. Aun así, ha aclarado que no quiere «un país de machetazos, de bandas, de atracos y de asentamientos chabolistas», pero ha lamentado que es lo que sucede cuando no hay «ley y orden».

«El problema de todos es el mismo, Pedro Sánchez», ha criticado la líder del PP de Madrid. Además, ha afeado que el secretario general del PSOE haya actuado «contra la voluntad de su propia organización, retorciendo el reglamento con trampas». Además, ha censurado sus «prácticas chulescas».