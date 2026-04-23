Ayuso contraataca al PSOE: «¿Que el catalán sea un requisito para ser buen o mal catalán no es racismo?

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sacado los colores a la bancada socialista en el pleno celebrado este jueves en la Asamblea de Madrid, al recordarles su doble moral con el discurso de la regularización masiva. «¿Qué me dice del señor Salvador Illa, que ahora ha decidido que en Cataluña el catalán es un requisito para ser buen o mal catalán? ¿Eso no es racismo?», ha espetado la presidenta regional.

También ha recordado la doble vara de medir de los socialistas con la inmigración en el juicio a Nacho Cano. En este sentido, la presidenta ha subrayado que con este proceso de regularización del Gobierno, un inmigrante con antecedentes penales «puede regularizarse» así como «los que están en prisión». De esta manera, ha señalado que mientras criticaban a Nacho Cano por unos becarios que venían a España a trabajar, el Gobierno ahora no sabe «si son 850.000 o un millón» los inmigrantes que van a regularizarse.

«Cualquier delincuente de medio pelo de una cárcel hoy puede ser regularizado cuando no hay médicos, cuando falta vivienda. ¿Cómo pueden improvisar las cosas de esta manera?», se ha preguntado la líder de los populares en Madrid.

Díaz Ayuso ha subrayado que no entiende cómo no «le da vergüenza» al Gobierno este discurso sobre migración y ha insistido en que el Ejecutivo, con este proceso, tiene «las peores intenciones». «Ya les tenemos muy calados y no saben ir en situaciones democráticas normales ante las urnas a dar la cara y perder ante el pueblo español», ha valorado.

La presidenta ha criticado que con la regularización masiva que pretende el Gobierno de Pedro Sánchez, solo se busca «atascar los servicios públicos para hacernos daño gratuito y promover la tensión en las calles».

Por otro lado, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha censurado que el Gobierno de Sánchez esté «quemando las naves» porque sabe que le «queda poco». «El problema es que su última ocurrencia está multiplicando a las mafias, que retienen pasaportes, que fabrican documentación falsa, que cobran por dar citas en los ayuntamientos cuando estas son gratis. «Son capaces de hacer eso con los propios inmigrantes», ha criticado la dirigente regional en la sesión de control en respuesta a la portavoz del PSOE, Mar Espinar.

Por su parte, la socialista ha criticado que Ayuso se ponga siempre «en el lado malo de la historia» e hinque «la rodilla ante los gobiernos que están llevando al caos humanitario y económico».

De esta manera, le ha espetado a la presidenta madrileña que el país que eligen los venezolanos cuando se veían obligados a irse del suyo es España y no «el de su amigo Donald Trump o Javier Milei».

Vivienda

Por su parte, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha atacado a Ayuso por el precio de los alquileres en Madrid y ha abogado por «freír a impuestos» a los rentistas. «Nadie debería tener 10 casas, hay que expropiárselas», ha dicho Bergerot.

Ayuso le ha respondido que lo que quiere el comunismo es «hundir a la clase media, como hacen los narcoestados con los que se acuestan para fomentar la lucha de clases». «Así hacen con la vivienda. Ustedes lo que quieren es que se acabe directamente con la oferta, la oferta en alquiler, la oferta en compra, y eso es lo que está disparando los precios, que no haya oportunidades».

Por último, la líder de los populares le ha reprochado a Bergerot que quién es ella para «meter el dedo en la hucha y el bolsillo de los madrileños» y le ha recordado que «no se pueden intervenir los precios».